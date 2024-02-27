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Светофоры отключат на оживленных перекрестках в Барнауле 27 февраля

Ограничение будет действовать два с половиной часа

27 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

В Барнауле отключат светофоры 27 февраля / Фото: unsplash.com
В Барнауле отключат светофоры 27 февраля / Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за ремонта электросетей временно отключат светофоры на трех участках, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать 27 февраля с 13:30 до 16:00 на перекрестках:

  • ул. 42-й  Краснознаменной Бригады – ул. Советской Армии; 
  • ул. 42-й Краснознаменной Бригады – ул. Антона Петрова;
  • ул. Малахова – ул. Советской Армии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Барнаул светофоры

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