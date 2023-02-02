Светофоры отключат на пересечении шоссе Ленточный бор и Кутузова

Электрики будут проводить плановые работы на сетях

02 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

3 февраля в Барнауле отключат светофор на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В Барнауле 3 февраля с 09:00 до 15:00 будет отключён светофор на перекрёстке улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор. Причина отключения – плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения", – сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к обстановке на дороге и заранее продумать маршруты.