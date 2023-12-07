Светофоры отключились на четырех оживленных перекрестках в Барнауле
Специалисты восстанавливают работоспособность устройств
07 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В центре Барнаула из-за непогоды отключилось несколько светофоров. Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок.
Как сообщили в мэрии, речь идет о следующих перекрестках:
- пр. Красноармейский – ул. Молодежная;
- пр. Ленина – ул. Гоголя;
- пр. Калинина – ул. Сизова;
- пр. Социалистический – ул. Чкалова.
"Причиной отключения стало попадание влаги в оборудование светофоров, а затем ее замерзание", – отметили в пресс-службе.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
10:30:30 07-12-2023
Может пора на "зимнюю сооярку" переходить, так всё позамерзает.
10:43:57 07-12-2023
Гость (10:30:30 07-12-2023) Может пора на "зимнюю сооярку" переходить, так всё позамерза... А можно мне не переходить? Я на легковой езжу, не на тракторе..
10:57:07 07-12-2023
На Калинина-Сизова вчера утром тоже не работало. "тенденция однако!" (с) коренной житель Севера (политкорректно)
12:42:36 07-12-2023
На Челюскинцев когда подключат? Месяц назад установили рядом с Партизанской, а подключить забыли. Кто-то видать денежку получил и слился.
13:45:28 07-12-2023
И Цеховая - Калинина, вчера не работало и сегодня утром тоже