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Светофоры отключились на четырех оживленных перекрестках в Барнауле

Специалисты восстанавливают работоспособность устройств

07 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В центре Барнаула из-за непогоды отключилось несколько светофоров. Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок.

Как сообщили в мэрии, речь идет о следующих перекрестках:

  • пр. Красноармейский – ул. Молодежная;
  • пр. Ленина – ул. Гоголя;
  • пр. Калинина – ул. Сизова;
  • пр. Социалистический – ул. Чкалова.

"Причиной отключения стало попадание влаги в оборудование светофоров, а затем ее замерзание", – отметили в пресс-службе.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Барнаул светофоры

Комментарии 5

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Гость

10:30:30 07-12-2023

Может пора на "зимнюю сооярку" переходить, так всё позамерзает.

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Гость

10:43:57 07-12-2023

Гость (10:30:30 07-12-2023) Может пора на "зимнюю сооярку" переходить, так всё позамерза... А можно мне не переходить? Я на легковой езжу, не на тракторе..

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Гость

10:57:07 07-12-2023

На Калинина-Сизова вчера утром тоже не работало. "тенденция однако!" (с) коренной житель Севера (политкорректно)

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Гость

12:42:36 07-12-2023

На Челюскинцев когда подключат? Месяц назад установили рядом с Партизанской, а подключить забыли. Кто-то видать денежку получил и слился.

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Гость

13:45:28 07-12-2023

И Цеховая - Калинина, вчера не работало и сегодня утром тоже

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