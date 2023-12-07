Светофоры отключились на четырех оживленных перекрестках в Барнауле

Специалисты восстанавливают работоспособность устройств

07 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В центре Барнаула из-за непогоды отключилось несколько светофоров. Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок.

Как сообщили в мэрии, речь идет о следующих перекрестках:

пр. Красноармейский – ул. Молодежная;

пр. Ленина – ул. Гоголя;

пр. Калинина – ул. Сизова;

пр. Социалистический – ул. Чкалова.

"Причиной отключения стало попадание влаги в оборудование светофоров, а затем ее замерзание", – отметили в пресс-службе.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.