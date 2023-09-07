Светофоры отключились в центре Барнаула в утренний час пик
Из-за этого пробка в центр города становится еще длиннее
07 сентября 2023, 08:16, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
В утренний час пик в центре Барнаула перестала работать регулировка. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Сообщается, что светофоры отключились на пересечении проспекта Строителей с проспектами Красноармейский и Социалистический. Из-за этого пробка в центр города становится еще больше. Водители предупреждают о скапливающемся заторе.
Интенсивность пробок на данный момент составляет семь баллов. Сложнее всего ситуация обстоит на Павловском тракте и улице Советской Армии.
Также крупный затор фиксируется на пересечении Попова и Павловского тракта. Местами есть затруднения движения на отдельных улицах.
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