Светофоры отключились в центре Барнаула в утренний час пик

Из-за этого пробка в центр города становится еще длиннее

07 сентября 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

В утренний час пик в центре Барнаула перестала работать регулировка. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Сообщается, что светофоры отключились на пересечении проспекта Строителей с проспектами Красноармейский и Социалистический. Из-за этого пробка в центр города становится еще больше. Водители предупреждают о скапливающемся заторе.

Интенсивность пробок на данный момент составляет семь баллов. Сложнее всего ситуация обстоит на Павловском тракте и улице Советской Армии.

Также крупный затор фиксируется на пересечении Попова и Павловского тракта. Местами есть затруднения движения на отдельных улицах.