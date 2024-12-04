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Светофоры временно отключили в центре Барнаула

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения

04 декабря 2024, 10:22, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com
Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

4 декабря с 09:00 в центре Барнаула временно отключили светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления города.

Светофоры не будут работать до 11:30 на следующих участках:

  • пр. Красноармейский, 112;
  • ул. Молодежная – в районе магазина "Оптика";
  • пр. Красноармейский – ул. Молодежная;
  • ул. Молодежная – пер. Ядринцева.

Известно, что на сетях электроснабжения проводятся плановые работы.

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – добавили в ведомстве.

Барнаул светофоры

Комментарии 2

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Гость

11:32:57 04-12-2024

Ленина-Анатолия проверьте светофор. Фигню несколько дней показывает. Люди под колеса лезут.

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Гость

11:57:48 04-12-2024

Гость (11:32:57 04-12-2024) Ленина-Анатолия проверьте светофор. Фигню несколько дней пок... Не фигню, а направление ветра.

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