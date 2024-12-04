Светофоры временно отключили в центре Барнаула

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения

04 декабря 2024, 10:22, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

4 декабря с 09:00 в центре Барнаула временно отключили светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления города.

Светофоры не будут работать до 11:30 на следующих участках:

пр. Красноармейский, 112;

ул. Молодежная – в районе магазина "Оптика";

пр. Красноармейский – ул. Молодежная;

ул. Молодежная – пер. Ядринцева.

Известно, что на сетях электроснабжения проводятся плановые работы.