Светофоры временно отключили в центре Барнаула
Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения
04 декабря 2024, 10:22, ИА Амител
Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com
4 декабря с 09:00 в центре Барнаула временно отключили светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления города.
Светофоры не будут работать до 11:30 на следующих участках:
- пр. Красноармейский, 112;
- ул. Молодежная – в районе магазина "Оптика";
- пр. Красноармейский – ул. Молодежная;
- ул. Молодежная – пер. Ядринцева.
Известно, что на сетях электроснабжения проводятся плановые работы.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – добавили в ведомстве.
11:32:57 04-12-2024
Ленина-Анатолия проверьте светофор. Фигню несколько дней показывает. Люди под колеса лезут.
11:57:48 04-12-2024
Гость (11:32:57 04-12-2024) Ленина-Анатолия проверьте светофор. Фигню несколько дней пок... Не фигню, а направление ветра.