Свежая рыба станет доступнее: в Барнауле открыли еще один фреш-маркет "Крида"
Сейчас туда ищут продавца с окладом 50 тыс. рублей
14 июня 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KApoV
В Барнауле открыли второй фреш-маркет "Крида". Это магазин, который специализируется на продаже замороженной и охлаждённой рыбы и морепродуктов. На прилавках всегда можно найти свежего лосося, тунца, скумбрию, дорадо и другие виды рыб. Этим "Крида" и покорила сердца барнаульцев.
Первый рыбный фреш-маркет открыли в краевой столице по адресу Победная, 203а рядом с ТРЦ "Галактика", а теперь уже в спальном районе города на Энергетиков, 14. Как отмечают в компании, многие жители Индустриального района даже просили открыть магазин поближе, чтобы не ездить в центр за вкусной рыбой.
И в связи с расширением в новый магазин ищут продавца на сменный график работы с окладом в 50 тыс. рублей. От кандидата ждут умение работать в 1С и быть коммуникабельным и ответственным. Нужно будет работать с кассой в торговом зале, консультировать покупателей, выкладывать товар и следить за его сроком годности. Со своей стороны компания обещает стабильные выплаты два раза в месяц, официальное трудоустройство, график работы неделя через неделю с 9.00-20.00, а также скидки на продукцию.
"Крида" – это оптовая компания с фирменным магазином, поэтому продукция доставляется напрямую, без лишних наценок. Рыба поступает в обработку и заморозку уже на судне. Далее товар перевозят через всю Россию в специальных контейнерах, которые сохраняют температурный режим.
Во фреш-маркетах "Крида" огромный выбор замороженной рыбы и морепродуктов: лосось, скумбрия, сибас, дорадо, сельдь, камбала, креветки, котлетки из креветок, лангустины, кальмары и др. А еще здесь много вкусной рыбы холодного копчения.
Фреш-маркет "Крида" (ООО "Крида")
Адрес: Барнаул, ул. Победная, 203а , пр. Энергетиков, 14
Режим работы: ежедневно 9:00-20:00
Сайт
12:06:28 14-06-2024
50к за пол месяца работы - неплохо, неплохо))
13:36:29 14-06-2024
Ромашка (12:06:28 14-06-2024) 50к за пол месяца работы - неплохо, неплохо))... А часов за полмесяца (~85 часов) или 15 х 12 = 165 (грубо), что уже тянет на полную ставку
16:22:16 14-06-2024
Ромашка (12:06:28 14-06-2024) 50к за пол месяца работы - неплохо, неплохо))... Ну как бы и навешивают обязанностей за троих. Таваровед, кассир и раскладчик.
Задумаешься пойти или нет
13:11:29 14-06-2024
10-11 часов/день примерно 15 дней в месяц = 150 часов в месяц. По производственному календарю в июне 2024 года норма рабочего времени составляет: при 40-часовой неделе — 151 час. Поэтому, кто там пишет что за полмесяца работы - не прав. Часов получается также, что и у офисника.
17:08:07 14-06-2024
Гость (13:11:29 14-06-2024) 10-11 часов/день примерно 15 дней в месяц = 150 часов в меся... Не каждый офисник в нашем городе зарабатывает 50 тысяч, еще и окладом, без всяких kpi. И график, как по мне, лучше чем 5/2. Целая неделя выходных, и в больницу сходить можно, и много куда еще в будние дни, что с графиком 5/2 нереально, только отпрашиваться(
Ты в любом случае в рабочие дни толком не отдыхаешь, поэтому и две недели рабочие
16:21:09 14-06-2024
А за месяц вообще 100 !!! И скидки! Это же больше чем средняя по палате. Подумаешь , выходные - да нафиг :-)
16:22:56 14-06-2024
Продбухтоваровед. А сторожить по ночам не надо? А то что домой ходить-то. Хе-хе
23:03:41 14-06-2024
Аххахаа, многие жители индустриального района просили открыть магазин поближе. А многие про него и не знают)). С графиком 5/2 выходные и праздничные как у всех, а так можно и 31 января и 8 марта и тд на работе оказаться.
23:09:25 14-06-2024
Сторожить не не надо, во фрэш то маркетах во всю сигналки ставят уже наверное, это же вам не магазин какой-то.
23:19:48 16-06-2024
Цены там конь. У Галактики зашел раз и совсем не такие цены ожидал увидеть.