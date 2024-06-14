Свежая рыба станет доступнее: в Барнауле открыли еще один фреш-маркет "Крида"

Сейчас туда ищут продавца с окладом 50 тыс. рублей

14 июня 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KApoV

Открытие фреш-маркета "Крида" в Барнауле / Фото: Артур Горвард

В Барнауле открыли второй фреш-маркет "Крида". Это магазин, который специализируется на продаже замороженной и охлаждённой рыбы и морепродуктов. На прилавках всегда можно найти свежего лосося, тунца, скумбрию, дорадо и другие виды рыб. Этим "Крида" и покорила сердца барнаульцев.

Первый рыбный фреш-маркет открыли в краевой столице по адресу Победная, 203а рядом с ТРЦ "Галактика", а теперь уже в спальном районе города на Энергетиков, 14. Как отмечают в компании, многие жители Индустриального района даже просили открыть магазин поближе, чтобы не ездить в центр за вкусной рыбой.

И в связи с расширением в новый магазин ищут продавца на сменный график работы с окладом в 50 тыс. рублей. От кандидата ждут умение работать в 1С и быть коммуникабельным и ответственным. Нужно будет работать с кассой в торговом зале, консультировать покупателей, выкладывать товар и следить за его сроком годности. Со своей стороны компания обещает стабильные выплаты два раза в месяц, официальное трудоустройство, график работы неделя через неделю с 9.00-20.00, а также скидки на продукцию.

Открытие фреш-маркета "Крида" в Барнауле / Фото: Артур Горвард

"Крида" – это оптовая компания с фирменным магазином, поэтому продукция доставляется напрямую, без лишних наценок. Рыба поступает в обработку и заморозку уже на судне. Далее товар перевозят через всю Россию в специальных контейнерах, которые сохраняют температурный режим.

Во фреш-маркетах "Крида" огромный выбор замороженной рыбы и морепродуктов: лосось, скумбрия, сибас, дорадо, сельдь, камбала, креветки, котлетки из креветок, лангустины, кальмары и др. А еще здесь много вкусной рыбы холодного копчения.

Открытие фреш-маркета "Крида" в Барнауле / Фото: Артур Горвард

Фреш-маркет "Крида" (ООО "Крида")

Адрес: Барнаул, ул. Победная, 203а , пр. Энергетиков, 14

Режим работы: ежедневно 9:00-20:00

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