Эко-Ярмарка предлагает богатый выбор: от фермерской свинины и баранины до мраморной говядины и мяса халяль

30 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KXzub

Эко-Ярмарка. Мясо / Фото: vk.com/eko22ru

Мясо – незаменимый продукт для жителей холодных регионов, ведь оно содержит много белка и других полезных веществ. Но нам, сибирякам, важно не только его наличие, но и качество, свежесть. Где купить такое мясо? Приходите на барнаульскую Эко-Ярмарку "На Взлетной".

Эко-Ярмарка – просторная (10 000 кв. м) современная торгово-выставочная площадка, расположенная в сердце Индустриального района. Там продают качественную продукцию алтайских и сибирских фермеров.

Мясные ряды порадуют разнообразием. Там можно купить классические виды мясной продукции – свинину, говядину, баранину и курицу. И изысканные варианты:

отдел "Мраморная говядина" от кооператива "Дружба" предлагает ценителям особого вкуса и качества свежую мраморную говядину, известную своей нежной текстурой;

от кооператива "Дружба" предлагает ценителям особого вкуса и качества свежую мраморную говядину, известную своей нежной текстурой; отдел "Халяль" предоставляет возможность приобрести мясо, соответствующее нормам ислама. Халяльная продукция гарантирует экологическую чистоту и отсутствие вредных веществ, а также исключает свинину, кровь и другие запрещенные ингредиенты;

предоставляет возможность приобрести мясо, соответствующее нормам ислама. Халяльная продукция гарантирует экологическую чистоту и отсутствие вредных веществ, а также исключает свинину, кровь и другие запрещенные ингредиенты; отдел мяса птицы предлагает любителям диетического питания домашних цыплят, перепелов, гусей, уток, кроликов, а также субпродукты с фермерских хозяйств и птицефабрик.

Кстати, на Эко-Ярмарке вы можете не только купить понравившийся кусочек мяса, но и заказать его переработку в фарш прямо на месте, что позволит быть уверенным в составе и качестве конечного продукта.

Эко-Ярмарка. Мясо / Фото: vk.com/eko22ru

Покупать мясо на Эко-Ярмарке стоит, потому что:

продукция натуральная и свежая – мясо поступает напрямую от производителей, но перед этим обязательно проходит исследование в государственной лаборатории на соответствие всем нормам, что обеспечивает высокое качество;

мясо поступает напрямую от производителей, но перед этим обязательно проходит исследование в государственной лаборатории на соответствие всем нормам, что обеспечивает высокое качество; представлен богатый выбор – на ярмарке вы найдете мясо на любой вкус и для любого блюда;

на ярмарке вы найдете мясо на любой вкус и для любого блюда; рынок современный – есть все необходимое для комфортных покупок: удобная парковка, терминалы, тележки, доставка продуктов до дома;

есть все необходимое для комфортных покупок: удобная парковка, терминалы, тележки, доставка продуктов до дома; место проверенное – в 2018 году Эко-Ярмарка участвовала в конкурсе "Торговля России" и получила диплом победителя в номинации "Лучшая ярмарка";

в 2018 году Эко-Ярмарка участвовала в конкурсе "Торговля России" и получила диплом победителя в номинации "Лучшая ярмарка"; доступные цены.

Помимо мяса, на Эко-Ярмарке есть и другие экотовары: молочная продукция, овощи, фрукты, мед, выпечка и многое другое.

Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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