Свежее, вкусное. Где в Барнауле купить натуральное мясо?
Эко-Ярмарка предлагает богатый выбор: от фермерской свинины и баранины до мраморной говядины и мяса халяль
30 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KXzub
Мясо – незаменимый продукт для жителей холодных регионов, ведь оно содержит много белка и других полезных веществ. Но нам, сибирякам, важно не только его наличие, но и качество, свежесть. Где купить такое мясо? Приходите на барнаульскую Эко-Ярмарку "На Взлетной".
Эко-Ярмарка – просторная (10 000 кв. м) современная торгово-выставочная площадка, расположенная в сердце Индустриального района. Там продают качественную продукцию алтайских и сибирских фермеров.
Мясные ряды порадуют разнообразием. Там можно купить классические виды мясной продукции – свинину, говядину, баранину и курицу. И изысканные варианты:
- отдел "Мраморная говядина" от кооператива "Дружба" предлагает ценителям особого вкуса и качества свежую мраморную говядину, известную своей нежной текстурой;
- отдел "Халяль" предоставляет возможность приобрести мясо, соответствующее нормам ислама. Халяльная продукция гарантирует экологическую чистоту и отсутствие вредных веществ, а также исключает свинину, кровь и другие запрещенные ингредиенты;
- отдел мяса птицы предлагает любителям диетического питания домашних цыплят, перепелов, гусей, уток, кроликов, а также субпродукты с фермерских хозяйств и птицефабрик.
Кстати, на Эко-Ярмарке вы можете не только купить понравившийся кусочек мяса, но и заказать его переработку в фарш прямо на месте, что позволит быть уверенным в составе и качестве конечного продукта.
Покупать мясо на Эко-Ярмарке стоит, потому что:
- продукция натуральная и свежая – мясо поступает напрямую от производителей, но перед этим обязательно проходит исследование в государственной лаборатории на соответствие всем нормам, что обеспечивает высокое качество;
- представлен богатый выбор – на ярмарке вы найдете мясо на любой вкус и для любого блюда;
- рынок современный – есть все необходимое для комфортных покупок: удобная парковка, терминалы, тележки, доставка продуктов до дома;
- место проверенное – в 2018 году Эко-Ярмарка участвовала в конкурсе "Торговля России" и получила диплом победителя в номинации "Лучшая ярмарка";
- доступные цены.
Помимо мяса, на Эко-Ярмарке есть и другие экотовары: молочная продукция, овощи, фрукты, мед, выпечка и многое другое.
Эко-Ярмарка "На Взлетной"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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ООО "Эко Ярмарка"Реклама
10:11:28 30-08-2024
Тальменыч. рф..... Сайт... Заказывайте... Доставка когда Вам удобно. Свежее вкусное МЯСО!!!
01:02:09 31-08-2024
Бдыщ... (10:11:28 30-08-2024) Тальменыч. рф..... Сайт... Заказывайте... Доставка когда Вам... "Тальменыч" - это промышленная свинина..
11:14:59 30-08-2024
Статейка заказная. Т.е. в доугих местах мясо плохое получается.
11:22:08 30-08-2024
Гость (11:14:59 30-08-2024) Статейка заказная.
да ты КЭП. в конце статьи открытым текстом указано "реклама"
11:31:45 30-08-2024
Цену надо поднять.
14:13:20 30-08-2024
Musik (11:31:45 30-08-2024) Цену надо поднять. ... Поднять с колен ?
14:54:44 30-08-2024
Гость (14:13:20 30-08-2024) Поднять с колен ?... зажрались уже мясом.
не верите - а я на амике читал. они врать не будут.
14:26:37 30-08-2024
Добираться неудобно, вот и рекламируют. Только местные и ходят.
14:35:38 30-08-2024
На пороге 2025 год
14:56:29 30-08-2024
Халяльные пельмени так себе... А в других отделах можно очень даже хорошее мясо купить.
01:00:50 31-08-2024
На ВДНХ мясо дорогое. Намного дешевле мясо на рынке Космонавтов. Выбор больше. Есть мясо с домашнего подворья. Вообще на Космонавтов дешевле можно купить другие продукты. Работает тандыр. Рыбы свежей много. Очень много кондитерки.
16:39:34 31-08-2024
Дыра, этот ваш рынок на Космонавтов. Туда уже никто не ходит. Уже не то пальто, каким он ещё лет 15 назад был.
16:37:02 31-08-2024
Ну я бы там не стал брать, маленькая проходимость, соответственно, не самое свежее мясо. На Новом рынке поинтересней будет.
18:31:18 31-08-2024
Боб (16:37:02 31-08-2024) Ну я бы там не стал брать, маленькая проходимость, соответст... Не соглашусь! И проходимость там не маленькая, и мясо свежее отличного качества.