Свиристели атаковали дворы барнаульских многоэтажек
Птицы лакомятся ягодами рябины и калины
03 января 2025, 15:45, ИА Амител
Барнаульцы рассказали в социальных сетях о нашествии свиристелей, которые с удовольствием клюют замороженные плоды калины и рябины и звонко щебечут.
"Птички облепили все деревья и дома", – пишут горожане.
Кстати, по приметам, если прилетели свиристели – "жди морозов и метели". Интересно, что эти маленькие птички кочуют на небольшие расстояния.
15:51:32 03-01-2025
Свиристели уже давно в Барнауле. В нашем дворе на Строителей их ОЧЕНЬ много было примерно дней 10 назад.
16:04:45 03-01-2025
У меня пельмени поклевали.
16:33:27 04-01-2025
Musik (16:04:45 03-01-2025) У меня пельмени поклевали. ... это синички- хищники, а свиристельки совсем не едят мясо
16:17:38 03-01-2025
Вот это новость!
Никогда такого не было, и вот опять!
🤣
17:14:36 03-01-2025
Это было – в самом деле.
В городок к нам на неделе
Прилетели и свистели
Дружной стаей свиристели.
Прилетели и свистели:
- Улетели от метели,
Долетели еле-еле,
Подкормиться прилетели. -
Долетели еле-еле,
На рябину – все вдруг сели,
И всю ягоду объели,
И шумели и галдели...
Как всю ягоду объели,
На другую крону сели
Дружной стаей свиристели,
Только крылья шелестели.
Дружной стаей свиристели
Три рябины облетели,
И шумели и свистели…
Ягод гроздья опустели.
И шумели и свистели,
На рябинах свиристели,
Что от ягод опьянели
С хохолками свиристели.
Коль от ягод опьянели,
То на снег затем слетели,
Развели там канители,
Ягоды уж не хотели.
Развели там канители,
Пели трели свиристели –
Громко пели и галдели,
А потом все улетели.
Громко пели и галдели
И свистели – свиристели!
Вид, семейство – свиристели,
Подсемейство – свиристели.
Так случилось – в самом деле!
В городок к нам на неделе
Прилетали и свистели,
Дружной стаей свиристели.
Прилетали и свистели…
Свои «сви - ри - ри - ри» - трели.
18:55:58 03-01-2025
Кстати симпотичные птицы.
У меня пельмени поклевали - но не нагадили. Уважаю.
А вот синички едят меньше чем гадят.
21:18:43 03-01-2025
Musik (18:55:58 03-01-2025) Кстати симпотичные птицы. У меня пельмени поклевали - но... Птицы так устроены, они не гадят специально!!! Почитайте как у них система пищеварения работает, им есть постоянно требуется практически.
01:09:02 04-01-2025
Гость (21:18:43 03-01-2025) Птицы так устроены, они не гадят специально!!! Почитайте как... Гадят не специально но постоянно.
09:40:59 04-01-2025
Musik (18:55:58 03-01-2025) Кстати симпотичные птицы. У меня пельмени поклевали - но...
Ну ты же тут гадишь и ничего. Почти в каждой теме миазмы изливаешь.
13:18:07 04-01-2025
Гость (09:40:59 04-01-2025) Ну ты же тут гадишь и ничего. Почти в каждой теме миазмы... По заслугам.
Не поперхнитесь.
12:04:02 04-01-2025
Уже два раза их стаи видела.
16:35:28 04-01-2025
они такие пусечки толстенькие ❤