Свиристели атаковали дворы барнаульских многоэтажек

Птицы лакомятся ягодами рябины и калины

03 января 2025, 15:45, ИА Амител

Барнаульцы рассказали в социальных сетях о нашествии свиристелей, которые с удовольствием клюют замороженные плоды калины и рябины и звонко щебечут.

"Птички облепили все деревья и дома", – пишут горожане.

Кстати, по приметам, если прилетели свиристели – "жди морозов и метели". Интересно, что эти маленькие птички кочуют на небольшие расстояния.