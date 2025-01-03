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Свиристели атаковали дворы барнаульских многоэтажек

Птицы лакомятся ягодами рябины и калины

03 января 2025, 15:45, ИА Амител

Барнаульцы рассказали в социальных сетях о нашествии свиристелей, которые с удовольствием клюют замороженные плоды калины и рябины и звонко щебечут. 

"Птички облепили все деревья и дома", – пишут горожане.  

Кстати, по приметам, если прилетели свиристели – "жди морозов и метели". Интересно, что эти маленькие птички кочуют на небольшие расстояния.

Комментарии 12

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Гость

15:51:32 03-01-2025

Свиристели уже давно в Барнауле. В нашем дворе на Строителей их ОЧЕНЬ много было примерно дней 10 назад.

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Musik

16:04:45 03-01-2025

У меня пельмени поклевали.

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Элен без ребят

16:33:27 04-01-2025

Musik (16:04:45 03-01-2025) У меня пельмени поклевали. ... это синички- хищники, а свиристельки совсем не едят мясо

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Кхм...

16:17:38 03-01-2025

Вот это новость!
Никогда такого не было, и вот опять!
🤣

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Гость

17:14:36 03-01-2025

Это было – в самом деле.
В городок к нам на неделе
Прилетели и свистели
Дружной стаей свиристели.

Прилетели и свистели:
- Улетели от метели,
Долетели еле-еле,
Подкормиться прилетели. -

Долетели еле-еле,
На рябину – все вдруг сели,
И всю ягоду объели,
И шумели и галдели...

Как всю ягоду объели,
На другую крону сели
Дружной стаей свиристели,
Только крылья шелестели.

Дружной стаей свиристели
Три рябины облетели,
И шумели и свистели…
Ягод гроздья опустели.

И шумели и свистели,
На рябинах свиристели,
Что от ягод опьянели
С хохолками свиристели.

Коль от ягод опьянели,
То на снег затем слетели,
Развели там канители,
Ягоды уж не хотели.

Развели там канители,
Пели трели свиристели –
Громко пели и галдели,
А потом все улетели.

Громко пели и галдели
И свистели – свиристели!
Вид, семейство – свиристели,
Подсемейство – свиристели.

Так случилось – в самом деле!
В городок к нам на неделе
Прилетали и свистели,
Дружной стаей свиристели.

Прилетали и свистели…
Свои «сви - ри - ри - ри» - трели.

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Musik

18:55:58 03-01-2025

Кстати симпотичные птицы.
У меня пельмени поклевали - но не нагадили. Уважаю.
А вот синички едят меньше чем гадят.

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Гость

21:18:43 03-01-2025

Musik (18:55:58 03-01-2025) Кстати симпотичные птицы. У меня пельмени поклевали - но... Птицы так устроены, они не гадят специально!!! Почитайте как у них система пищеварения работает, им есть постоянно требуется практически.

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Musik

01:09:02 04-01-2025

Гость (21:18:43 03-01-2025) Птицы так устроены, они не гадят специально!!! Почитайте как... Гадят не специально но постоянно.

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Гость

09:40:59 04-01-2025

Musik (18:55:58 03-01-2025) Кстати симпотичные птицы. У меня пельмени поклевали - но...
Ну ты же тут гадишь и ничего. Почти в каждой теме миазмы изливаешь.

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Musik

13:18:07 04-01-2025

Гость (09:40:59 04-01-2025) Ну ты же тут гадишь и ничего. Почти в каждой теме миазмы... По заслугам.
Не поперхнитесь.

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Гость

12:04:02 04-01-2025

Уже два раза их стаи видела.

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Элен без ребят

16:35:28 04-01-2025

они такие пусечки толстенькие ❤

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