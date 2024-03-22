Священник дал совет тем, у кого не получается поститься в Великий пост
Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая
22 марта 2024, 14:37, ИА Амител
Если не получается поститься, нужно ответить себе на вопросы, почему так происходит и зачем это нужно, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Козлов отметил, что нужно задать самому себе вопрос: "Почему у меня не получается поститься" и максимально честно на него ответить.
"Пост как ограничение, воздержание доступен для каждого человека. А есть ли желание его соблюдать – это другой вопрос, который каждый должен обратить к самому себе", – отметил священник.
Он подчеркнул, что если поститься не получается по объективным причинам, например, в больнице, в армии, во время беременности и так далее, то такие внешние ограничения для человека – это уже в каком-то смысле пост.
Совсем другая ситуация, добавил Козлов, когда пост уже начался, а у человека все никак не получается начать.
"Здесь можно вспомнить слова Иоанна Златоуста: "Не говори, что ты не можешь достичь чего-то". Это означает: кто хочет, тот и может, или, если не можешь, ты этого не хочешь по-настоящему. Это вопрос мотивации", – уточнил протоиерей.
Комментарии 0