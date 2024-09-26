Священник из Барнаула отправился в зону проведения спецоперации
Сейчас отец Владислав несет службу в казачьей бригаде "Сибирь"
26 сентября 2024, 20:45, ИА Амител
Барнаульский протоиерей и бывший заместитель руководителя филиала "Защитники Отечества" в Алтайском крае Владислав Лапердин отправился в зону СВО военным капелланом. Как сообщает Telegram-канал "Первый казачий", свою духовную работу в зоне СВО он начал в отряде "Терек".
Сейчас отец Владислав служит в казачьей бригаде "Сибирь". Батюшка заявил, что само нахождение православного человека в зоне военной действий несет "особую обязанность".
"Потому что всякое дело, которое нам поручили, мы должны совершать как послушание ради Господа. И любое боевое задание, связанное с риском, что человек может уйти туда и уже никогда живым не вернуться, либо вернуться покалеченным, наносит на православного человека особое состояние. <...> Это особенная духовная ответственность и требует особой духовной чистоты человеческой", – заявил он.
До спецоперации отец Владислав уже проводил духовную работу среди казаков. Он руководил коллегией Алтайской митрополии по работе с казачеством.
21:52:11 26-09-2024
В Барнауле он в каком храме числится ?
22:39:32 26-09-2024
Забавно...
07:20:42 27-09-2024
Духовная поддержка необходима.
07:47:27 27-09-2024
Вот на войне пускай и пригодится. Богоугодное дело.
08:32:41 27-09-2024
Гость (07:47:27 27-09-2024) Вот на войне пускай и пригодится. Богоугодное дело.... На войне священники нужны для духовной поддержки воинов.А иначе бойцы ожесточатся в край.
08:27:12 27-09-2024
А что "не убий" уже отменили?
08:45:14 27-09-2024
Гость (08:27:12 27-09-2024) А что "не убий" уже отменили?... а он убивать едет?
09:33:42 27-09-2024
Гость (08:45:14 27-09-2024) а он убивать едет?... На войне убивают, а это смертный грех на сколько я знаю. Исключений там не было
09:40:31 27-09-2024
Гость (09:33:42 27-09-2024) На войне убивают, а это смертный грех на сколько я знаю. Иск... война - исключение.
почитайте сколько было христиан-воинов.
11:48:11 27-09-2024
Гость (09:33:42 27-09-2024) На войне убивают, а это смертный грех на сколько я знаю. Иск... спрошу еще раз.священник едет убивать?
или вы разницу не улавливаете,что и на войне он будет служить священником,а не воякой
09:18:20 27-09-2024
Гость (08:27:12 27-09-2024) А что "не убий" уже отменили?... ... без крайней необходимости.
09:03:58 27-09-2024
Бог, пока не может наказать этого попа за подстрекательство пожара войны, но его законы в этом плане работают.
09:33:33 27-09-2024
В Великой Отечественной как-то без попов победили...
12:36:38 27-09-2024
Гость (09:33:33 27-09-2024) В Великой Отечественной как-то без попов победили...... в ВОВ много было случаев прямо скажем мистических, ветераны рассказывали.
и чувствовали люди что погибнут и сами просили от них подальше держаться, и реально работающие обереги хранили, кто-то молитвами, всяко было.
война отличается тем что выжить хочется ой как, и то что работает - то и применятся.
повысит поедание летучих мышей успех штурма - и будут жрать. и вас заставят.
повысит молитва - все строем хором молиться будут.
09:34:37 27-09-2024
Лишнее лицо на довольствии подразделения.
09:42:51 27-09-2024
А что, замполитов уже в армии не хватает? Попов уже начали снаряжать???
17:47:05 27-09-2024
Гость (09:42:51 27-09-2024) А что, замполитов уже в армии не хватает? Попов уже начали с... Вообще-то, замполитов уже давно нет в мрмии.
10:07:06 27-09-2024
Ну он же для духовной поддержки. В помощь замполиту
12:06:59 27-09-2024
Гость (10:07:06 27-09-2024) Ну он же для духовной поддержки. В помощь замполиту... Зам-замполит?
12:31:20 27-09-2024
Гость (12:06:59 27-09-2024) Зам-замполит?... Младший комисар!
11:06:20 27-09-2024
Строит карьеру, как может.
17:48:51 27-09-2024
Гость (11:06:20 27-09-2024) Строит карьеру, как может.... Что же Вы так не строите карьеру?