Священник из Барнаула отправился в зону проведения спецоперации

Сейчас отец Владислав несет службу в казачьей бригаде "Сибирь"

26 сентября 2024, 20:45, ИА Амител

Отец Владислав / Фото: amic.ru

Барнаульский протоиерей и бывший заместитель руководителя филиала "Защитники Отечества" в Алтайском крае Владислав Лапердин отправился в зону СВО военным капелланом. Как сообщает Telegram-канал "Первый казачий", свою духовную работу в зоне СВО он начал в отряде "Терек".

Сейчас отец Владислав служит в казачьей бригаде "Сибирь". Батюшка заявил, что само нахождение православного человека в зоне военной действий несет "особую обязанность".

"Потому что всякое дело, которое нам поручили, мы должны совершать как послушание ради Господа. И любое боевое задание, связанное с риском, что человек может уйти туда и уже никогда живым не вернуться, либо вернуться покалеченным, наносит на православного человека особое состояние. <...> Это особенная духовная ответственность и требует особой духовной чистоты человеческой", – заявил он.

До спецоперации отец Владислав уже проводил духовную работу среди казаков. Он руководил коллегией Алтайской митрополии по работе с казачеством.