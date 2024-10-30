Священник оценил возможность начала ядерной войны
Он заявил, что нужно молиться и обращаться к Богу
30 октября 2024, 18:45, ИА Амител
В жизни происходит множество событий, и начало ядерной войны может быть одним из них. Священник Русской православной церкви Игорь Сильченков считает, что это может произойти по воле Божьей, пишет Life.
Сильченков также отметил, что Господь допустил появление смартфонов в нашей жизни. Однако, по его словам, люди часто слишком увлекаются технологиями, что приводит к забвению основ нравственности.
Священник уверен, что мир, лишенный праведников, может погибнуть. Он выразил надежду, что мир сможет избежать ядерной войны, если люди будут обращаться к Богу с молитвами и искренним раскаянием за свои поступки.
Однако, по словам Сильченкова, многие люди перестали посещать церкви. Некоторые не вернулись на службу после пандемии. Это, по мнению священника, объясняет, почему Господь допускает голод, болезни и войны.
Поэтому Сильченков призывает не забывать о молитве и посещении храма, а также просить прощения за свои грехи.
18:54:03 30-10-2024
Сразу видно - эксперт.
07:08:38 31-10-2024
Кхм... (18:54:03 30-10-2024) Сразу видно - эксперт.... компетентный явно
18:57:31 30-10-2024
И тут тема демократии. Разве не от некоторых действий высокопоставленных "рабов Божьих" Зависит развитие указанного события.
09:09:41 31-10-2024
Гость (18:57:31 30-10-2024) И тут тема демократии. Разве не от некоторых действий высоко... Не факт. Особенно сейчас, когда уже исскуственный интеллект появился. У нас не всегда знают, что с вирусом делать или почему комп завис, что там еще независимо от высокопоставленных замкнет никто не знает
19:31:30 30-10-2024
Кто чаще и грознее всех напоминает миру о готовности применить ядерное оружие? Бог ждёт от народа надлежащей реакции, но плебс, безмолвствуя, не колотит палец о палец, дабы предотвратить кошмарные последствия...
Что же остаётся Господу, как не умыть со спокойной совестью руки? - кирдык так кирдык, если твари, наделённые разумом, фактически сами делают свой "ответственный" выбор в пользу Армагеддона!
19:36:12 30-10-2024
Заголовок звучит как анекдот
20:03:23 30-10-2024
достаточно просо посадить байдена\харрис\зеленского и всех причастных в тюрьму если ликвидация для них слишком просто
20:28:29 30-10-2024
-"начало ядерной войны может быть одним из них. Священник Русской православной церкви Игорь Сильченков считает, что это может произойти по воле Божьей" ---- Это чудо бородатое, совсем рехнулся - ядерная война по воле Бога! Бог дал Сатане временно порулить, чтобы тот доказал, что он построит Бытие, лучше Божьего Рая и Бог будет вмешиваться в дела людей и их правителя? Да и сам Сатана не допустит ядерной войны, ибо Сатана обитает на земле, после изгнания его из Небесного Царства, чтобы самому погибнуть в ядерном пекле. Он оторвет руку по плечо тому, кто потянется к красной кнопке. А что будет мор, глад, большие войны и прочие лихолетья, то Бог за многие тысячелетия предсказал. Так что бородатый, учи Божью Азбуку и не сочиняй собственную ахинею.
09:21:36 31-10-2024
Гость (20:28:29 30-10-2024) -"начало ядерной войны может быть одним из них. Священник Ру... Сатана обитает на земле --- какая хрень, Сатана не сидит под землей, так же как Бог не сидит на облаке. Не надо надеятся, что если исчезнет Земля, то исзезнет Ад. Ад никуда не денется, значит и Сатана никуда не денется. А кто к нему попадет, а кто к Богу, решает Бог
21:07:29 30-10-2024
- "Он заявил, что нужно молиться и обращаться к Богу, Сильченков также отметил, что Господь допустил появление смартфонов в нашей жизни"---- Сильченков, ты как поп, должен знать, что Бог смотрит на каждого человека по делам его и твои потаенные мысли у него, как на ладони. Так что ты хоть разбей свой лоб на мелкие черепки. в длинных челобитных молитвах, Богу ноль внимания на твои упражнения, когда ты обвиняешь Бога в том, что Он допустил смартфоны, это все, дела его противника, который временно, на время спора с Богом, правит этим миром. Ты не поп, а марионетка этого правителя.
22:16:46 30-10-2024
А некотрые не особо умные посетители этого ресурса прям ратуют за начало ядерной войны. Думают, что мимо все пролетит, а они со своего огорода будут только наблюдать за грибами. А потом дальше пойдут ковырять картоху.
22:27:52 30-10-2024
ну эпидемия была, рой саранчи тоже и сейчас (дроны на СВО), потопы тоже - в Испании вот 50 чел пропало в потопах. так что да, второе Пришествие по всем приметам вот-вот
09:51:39 31-10-2024
На все воля Божья.
12:42:32 31-10-2024
А я считаю, что всем жителям Земли надо больше уделять внимания собственным котам, разговаривать с ними, играть. Тогда не будет возникать параноидальных или греховных мыслей о Конце Света.
12:56:37 31-10-2024
Гость (12:42:32 31-10-2024) А я считаю, что всем жителям Земли надо больше уделять внима... Гость, разговаривать с котами, что у тебе за квадроповерье?
13:47:08 31-10-2024
ядерная война не нужна никому
человек ее не начнет 250%
она уже была полмиллиарда лет назад и вы хоть сейчас можете посмотреть посчледствия сьездив в шерегеш и поглядев руины городов
Вы вообще в курсе что например Плато Путорана, Кузбасс, север якутии где тундры и дно северного ледовитого океана были сплошь застроенными мегаполисами и пригородами. У них длаже уже не машины ездили а летающие такси как в фильме 9 элемент и технологии были которые нам и во сне не снились. И после ядерной войны, ядерных селей-цунами, ядерной зимы и оледенения они то есть мы снова начали свою жизнь с нуля -с пещер с дубинами и палками копалками а часть людей вообще превратилась в обезьян
16:39:14 31-10-2024
майор (13:47:08 31-10-2024) ядерная война не нужна никомучеловек ее не начнет 250%