Священник оценил возможность начала ядерной войны

Он заявил, что нужно молиться и обращаться к Богу

30 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Ядерный взрыв / Фото: pxhere.com/ru/photo/1285422

В жизни происходит множество событий, и начало ядерной войны может быть одним из них. Священник Русской православной церкви Игорь Сильченков считает, что это может произойти по воле Божьей, пишет Life.

Сильченков также отметил, что Господь допустил появление смартфонов в нашей жизни. Однако, по его словам, люди часто слишком увлекаются технологиями, что приводит к забвению основ нравственности.

Священник уверен, что мир, лишенный праведников, может погибнуть. Он выразил надежду, что мир сможет избежать ядерной войны, если люди будут обращаться к Богу с молитвами и искренним раскаянием за свои поступки.

Однако, по словам Сильченкова, многие люди перестали посещать церкви. Некоторые не вернулись на службу после пандемии. Это, по мнению священника, объясняет, почему Господь допускает голод, болезни и войны.

Поэтому Сильченков призывает не забывать о молитве и посещении храма, а также просить прощения за свои грехи.