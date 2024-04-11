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Священник посоветовал россиянам не разговаривать с мертвыми

Лучше за них помолиться

11 апреля 2024, 12:03, ИА Амител

Крест на могиле / Фото: pxhere.com/ru/photo/598771
Крест на могиле / Фото: pxhere.com/ru/photo/598771

Священник Ульян Кречетов в беседе с Дзен-каналом "Святые места" рассказал о том, почему россиянам не стоит разговаривать с мертвыми.

По словам Кречетова, из всех поверий, бытующих в народе, наибольшая польза будет от молитвы. Он отметил, что церковные молитвы, то есть поминовения в минуту Божественной литургии, очень важны для отошедших в мир иной. Также полезными, по словам священника, являются записки, которые подаются на проскомидию.

Разговаривать с усопшими священник не советует, потому что это может привести к тому, что разговаривающим овладеет нечистая сила.

религия

Комментарии 23

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Гость

12:18:47 11-04-2024

Если со жмуром базаришь, а он отвечает - это точно нечистая сила овладела.

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Грыша

12:21:46 11-04-2024

В Библии сказано-душа умирает вместе с телом...

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Гость

12:33:05 11-04-2024

Откуда он это знает интересно?

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Элен без ребят

12:40:46 11-04-2024

Гость (12:33:05 11-04-2024) Откуда он это знает интересно?... знание и вера- разные вещи.

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Сергий.

12:54:26 11-04-2024

Гость (12:33:05 11-04-2024) Откуда он это знает интересно?... От святых отцов, Священного Писания и Священного Предания.

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Гость

13:13:21 11-04-2024

Сергий. (12:54:26 11-04-2024) От святых отцов, Священного Писания и Священного Предания.... Цитату можно?

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Гость

12:55:04 11-04-2024

По теме, между прочим, в последнее время выходит множество книг.
Вот, например: "Между жизнью и смертью". Кэннон Долорес и "Путешествия души". Ньютон Майкл.

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Гость

13:11:39 11-04-2024

Гость (12:55:04 11-04-2024) По теме, между прочим, в последнее время выходит множество к... церковь башляет) они и на кино на религиозную тематику нехило отстегивают, на ужастики всякие, в которых сюжет один по сути: не веришь в бога - умрешь в страшных муках от чудища. Больше прихожан - больше бабла

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Гость

13:14:30 11-04-2024

Гость (12:55:04 11-04-2024) По теме, между прочим, в последнее время выходит множество к... Всё это фигня, лучше взять учебники по физике с 7 по 11 класс

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Гость

13:19:54 11-04-2024

Гость (13:14:30 11-04-2024) Всё это фигня, лучше взять учебники по физике с 7 по 11 клас... Всё так, но ни в каких учебниках до сих пор никак не разъяснено, как появились сооружения и артефакты, которые наша цивилизация создать не способна.

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Гость

13:59:40 11-04-2024

Гость (13:19:54 11-04-2024) Всё так, но ни в каких учебниках до сих пор никак не разъясн... Это если вы кроме РЕН ТВ ничего не смотрите.

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Гость

13:17:22 11-04-2024

Гость (12:55:04 11-04-2024) По теме, между прочим, в последнее время выходит множество к... Добавлю к этому, что концепция такова, что душа или наш разум бессмертен. Каждая конкретная жизнь - лишь этап самосовершенствования или дергадации нашего интеллекта. Когда человек начинает помнить свои прошлые жизни, это означает качественно новый этап бессмертия. Такой человек становится магом, появляются сверхспособности и сверхсилы. Раньше таких называли колдунами или колдуньями.

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Гость

13:15:19 11-04-2024

А если усопший был подданный Аллаха, тоже нельзя?

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Гость

13:19:01 11-04-2024

Ну вот и дожили до подобных новостей. Причем на серьезных щах

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Гость

13:44:13 11-04-2024

Священник клонит к тому что надо записки передавать на молитву, а за это вроде как прихожане деньги платят.

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Гость

14:09:27 11-04-2024

Главное - за несмывание и твердое стояние дамб и прочих гидротехнических сооружений не ленностно
молиться

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Гость

14:51:42 11-04-2024

А просить что-то, или о чем-то умерших, о которых книжку даже написали, можно? Ну ту книжку, самую продаваемую в мире... Тоже наверное не нужно к ним обращаться?...

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Гость

16:24:44 11-04-2024

Гость (14:51:42 11-04-2024) А просить что-то, или о чем-то умерших, о которых книжку даж... )))))

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Элен без ребят

20:35:10 11-04-2024

Гость (14:51:42 11-04-2024) А просить что-то, или о чем-то умерших, о которых книжку даж... этапять!

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Гость

15:11:23 11-04-2024

- "Также полезными, по словам священника, являются записки, которые подаются на проскомидию." ====== Просто священники ломают комедию за серебряники. По большому счету, если бы они были подвластны Богу, то Бог никогда бы не допустил чтобы глав поп, творил не потребные деяния со спиртом и табаком и это только маленькая толика, что там творится.

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Гость

18:06:03 11-04-2024

Гость (15:11:23 11-04-2024) - "Также полезными, по словам священника, являются записки, ... Тогда евреи подсуетились Церковь подстегнуть насчёт покупки этих товаров за границей в целях экономии для своего бизнеса.Только из этого ничего не получилось.Зато либерастные сайты такую вонь разнесли, что до сих пор некоторые платочками и кипами разносят )

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Гость

13:10:31 12-04-2024

Гость (15:11:23 11-04-2024) - "Также полезными, по словам священника, являются записки, ... Им можно все. Они же заместители бога на земле. Только чот много их, да и живут не по завещанию. Как-то даже компрометирует их боса.

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Гость

12:57:46 12-04-2024

Если такое посоветует прохожий с улицы, то его отправят в недалекое эротическое путешествие или к психотерапевту, а лучше в дурку. А если поп, тогда другое дело.

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