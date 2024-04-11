Священник посоветовал россиянам не разговаривать с мертвыми

Лучше за них помолиться

11 апреля 2024, 12:03, ИА Амител

Крест на могиле / Фото: pxhere.com/ru/photo/598771

Священник Ульян Кречетов в беседе с Дзен-каналом "Святые места" рассказал о том, почему россиянам не стоит разговаривать с мертвыми.

По словам Кречетова, из всех поверий, бытующих в народе, наибольшая польза будет от молитвы. Он отметил, что церковные молитвы, то есть поминовения в минуту Божественной литургии, очень важны для отошедших в мир иной. Также полезными, по словам священника, являются записки, которые подаются на проскомидию.

Разговаривать с усопшими священник не советует, потому что это может привести к тому, что разговаривающим овладеет нечистая сила.