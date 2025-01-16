С его слов, после таких ритуалов человека могут настигнуть несчастья

16 января 2025, 13:20, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Священник рассказал, почему гадания на Крещение могут повлечь за собой череду жизненных неурядиц. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на священника храма святителя Петра митрополита Московского Николая Савченко.

"Церковь занимает категорически негативную позицию по отношению к гаданиям. Мы их не признаем и всячески призываем людей этого не делать", – отметил служитель.

Со слов священника, попытка увидеть будущее с помощью гаданий – это опасное вмешательство в недоступные человеческому пониманию вещи. Служитель подчеркнул, что некое видение будущего дается только святым, но в редчайших случаях и очень эпизодическое. Оно касается вопросов духовных смыслов, а все остальные предсказания он считает "шарлатанством и обманом".

"Гадания также могут привести к принятию неправильных решений и последующим проблемам: "Могут быть открыты ошибочные мысли, часто встречаются неверные указания о суженом, из-за которых потом будут несчастья", – подчеркнул Савченко.

У традиции гаданий на Крещение долгая история, однако священник подчеркивает, что это развлечение не безобидно. По его словам, это "баловство молодежи" и ранее могло приносить вред. А сейчас, по мнению Церкви, ущерба от подобных действий будет еще больше.