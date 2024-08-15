Священник рассказал, чем опасно вешать фото человека на памятник
Он призвал сосредоточиться на молитвах
15 августа 2024, 15:20, ИА Амител
Священник Николай рассказал православным верующим о том, как Церковь относится к традиции размещать фотографии умерших на надгробиях. Об этом сообщает издание "Кулик".
По мнению священника, эта традиция имеет древние корни и восходит к древним цивилизациям и византийским иконам. Люди старались увековечить образы своих близких, ушедших из жизни.
В России эта традиция появилась относительно недавно, в то время как в Грузии и Армении на кладбищах можно увидеть больше фотографий. Священник отметил, что фотография не может полностью передать тот облик, который создал Бог, но в некоторой степени это допустимо.
Однако Николай призвал верующих не зацикливаться на этом вопросе, а сосредоточиться на молитвах за тех, кто уже ушёл из жизни.
15:25:17 15-08-2024
И чем опасно?
15:25:39 15-08-2024
так чем опасно?
15:31:08 15-08-2024
А он не рассказал попутно о чем говорил Гришка самозванец с отцом Варлаамом на литовской границе?
15:36:24 15-08-2024
а что молитвы не платные? СТРАННО
15:40:21 15-08-2024
Гость (15:36:24 15-08-2024) а что молитвы не платные? СТРАННО... Если бы молитвы помогали, люди нанимали бы других, чтобы те за них молились.
01:12:51 16-08-2024
Гость (15:40:21 15-08-2024) Если бы молитвы помогали, люди нанимали бы других, чтобы те ... Так и нанимают- Записки, которые подают в церкви о здравии и упокоения. Самим же некогда молиться за своих родных, увы.
18:12:51 15-08-2024
Гость (15:36:24 15-08-2024) а что молитвы не платные? СТРАННО... А почему они должны быть платными? Читать или говорить не можете? К сведению требы платные ,потому что ,как раньше десятину никто не вносит в церковь ,как при первых Апостолах ,и зарплату они из бюджета( как некоторые думают священники не получают) за коммуналку платят ,отопление и т.д. про КПСС забыли и комсомол ,с каждой зарплаты высчитывали ,и никто не возмущался ,а в церковь на добровольной основе ,хочешь заказывай требы ,могут и бесплатно,если денег нет,и свечи дадут бесплатно,иногда дежурю в храме , приходят нормальные люди,которые просят бесплатно свечи ,ещё никогда никому не отказали
04:59:15 16-08-2024
Гость (15:36:24 15-08-2024) а что молитвы не платные? СТРАННО... Так молись сам. Кто тебя платить заставляет? Или себе тоже платить будешь?
15:36:52 15-08-2024
И чем же опасно? М?
15:45:09 15-08-2024
А развешивать иконы в церкви, это не опасно? Грубейшие нарушение второй заповеди Бог - 8 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. 5 Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель...
16:21:40 15-08-2024
Гость (15:45:09 15-08-2024) А развешивать иконы в церкви, это не опасно? Грубейшие наруш... что то молчат... заняты они наверное ... увидят вопрос и как они вам тут в панамку наваляют)))
22:06:09 15-08-2024
Гость (16:21:40 15-08-2024) что то молчат... заняты они наверное ... увидят вопрос и как... Против правды не попрёшь, хоть они Дьяволу служат, но на Божий Закон ни рот не откроется и рука не подымится.
18:15:30 15-08-2024
Гость (15:45:09 15-08-2024) А развешивать иконы в церкви, это не опасно? Грубейшие наруш... Кто сказал? Мы не иконам поклоняемся а образу на них ,вот Вы как себе Бога представляете ,или Богородицу,Святых ,которые жили на земле ,Николай чудотвор,Вы баптист ,или мусульманин? Уже давно все можно найти ,все ответы на свои вопросы ,а не задавать такие вопросы
16:27:01 15-08-2024
Из фаюмских погребальных портретов произошли иконы. Чем плохо, если люди видят как выглядел покойный?
22:46:04 16-08-2024
А мы че, спрашивали?