Священник рассказал, чем опасно вешать фото человека на памятник

Он призвал сосредоточиться на молитвах

15 августа 2024, 15:20, ИА Амител

Кладбище / Фото: pxhere.com/ru/photo/1153922

Священник Николай рассказал православным верующим о том, как Церковь относится к традиции размещать фотографии умерших на надгробиях. Об этом сообщает издание "Кулик".

По мнению священника, эта традиция имеет древние корни и восходит к древним цивилизациям и византийским иконам. Люди старались увековечить образы своих близких, ушедших из жизни.

В России эта традиция появилась относительно недавно, в то время как в Грузии и Армении на кладбищах можно увидеть больше фотографий. Священник отметил, что фотография не может полностью передать тот облик, который создал Бог, но в некоторой степени это допустимо.

Однако Николай призвал верующих не зацикливаться на этом вопросе, а сосредоточиться на молитвах за тех, кто уже ушёл из жизни.