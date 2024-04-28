Священник рассказал, почему не нужно ездить на кладбище перед Пасхой

По его словам, это не церковный обычай

28 апреля 2024, 21:30, ИА Амител

Пасхальные яйца / Фото: pxhere.com

Глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов рассказал о том, почему не нужно ездить на кладбище перед Пасхой. Его слова передает РИА Новости.

28 апреля в Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье – один из 12 главных церковных праздников. В этот день и на Пасху, 5 мая, по словам отца Максима Козлова, не стоит ездить на кладбища, поскольку это не церковный обычай. Кроме того, в эти дни не принято посещать могилы близких. На Пасху и в Светлую неделю после нее Церковь призывает сосредоточиться на сопереживании страстей Христовых и его Воскресения, а не на поминовении усопших.

Напомню, что в пятницу 26 апреля закончился Великий пост, а после двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступила Страстная неделя, посвященная событиям последних дней жизни Христа. Пасху в этом году в РПЦ встретят 5 мая.