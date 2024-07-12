Священник заявил, что "плод внутри женщины ей не принадлежит"

А если женщина решится на аборт, то некие силы ее "в порошок сотрут" и никакого счастья не будет никогда

12 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что женщины не могут решать судьбу их будущего ребенка.

"Если понесла женщина во чреве – не тронь, не твое. Не смей убивать зачатое. Там живет человек. Не знаешь, кто родится: композитор, инженер, освоитель Севера или хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь, не трожь его, он живой, не твое это! У тебя во чреве – не твое! Не трожь!" – обратился протоиерей к женщинам.

Он также предупредил, что если женщина решится на аборт, то некие силы ее "в порошок сотрут" и никакого счастья не будет никогда.

Ранее Андрей Ткачев сравнил женщин, раздевающихся у врачей, с псами подзаборными.