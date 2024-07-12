Священник заявил, что "плод внутри женщины ей не принадлежит"
А если женщина решится на аборт, то некие силы ее "в порошок сотрут" и никакого счастья не будет никогда
12 июля 2024, 13:40, ИА Амител
Протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что женщины не могут решать судьбу их будущего ребенка.
"Если понесла женщина во чреве – не тронь, не твое. Не смей убивать зачатое. Там живет человек. Не знаешь, кто родится: композитор, инженер, освоитель Севера или хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь, не трожь его, он живой, не твое это! У тебя во чреве – не твое! Не трожь!" – обратился протоиерей к женщинам.
Он также предупредил, что если женщина решится на аборт, то некие силы ее "в порошок сотрут" и никакого счастья не будет никогда.
Ранее Андрей Ткачев сравнил женщин, раздевающихся у врачей, с псами подзаборными.
13:48:46 12-07-2024
Да понято, что из контекста выдернуто, но выразился неудачно. Любой ребенок принадлежит матери, но естественно, что мать не может делать с ним, что хочет. Он намекает, что и до рождения, после зачатия, убивать уже нельзя
13:59:38 12-07-2024
Гость (13:48:46 12-07-2024) Да понято, что из контекста выдернуто, но выразился неудачно... А че это не может? Нескрепно как-то. Тут вон половина комментаторов топит за то, что до 18 лет ребенок принадлежит родителям, и с ним, соответственно, можно делать что угодно. Или можно только папаше, который и с мамашей может тоже что угодно делать? ЗЫ Вот бы еще Ткачева оправдывать, на нем пробы ставить негде.
14:00:58 12-07-2024
Гость (13:48:46 12-07-2024) Да понято, что из контекста выдернуто, но выразился неудачно... У всех противников абортов биологический отец остается вне зоны ответственности. Интересно, почему зачавшего никак не притягивают к ребенку? Взял бы священник да призвал мужчин хотя бы пользоваться презервативами или религия не позволяет?
14:23:56 12-07-2024
Гость (14:00:58 12-07-2024) У всех противников абортов биологический отец остается вне з...
Религия действительно не позволяет. "Семя должно падать только на плодородную почву".
00:59:45 13-07-2024
Гость (14:23:56 12-07-2024) Религия действительно не позволяет. "Семя должно падать ...
На дворе первая четверть 21 века на исходе, а местные жители за какую то религию топят.
12:55:50 13-07-2024
священники очень любят детей...
13:57:35 12-07-2024
Ну не принадлежит - так велкам на выход, пусть Ткачев воспитывает. Начиная со стадии зиготы.
14:09:46 12-07-2024
Этот беглый хохло-поп чего не на фронте, паству кинул и бежал? Не авторитет, оскорбляет мои чувства своим существованием.
14:18:46 12-07-2024
Если не принадлежит, то и ответственность за него несёт.
14:22:44 12-07-2024
Дед, безусловно, прав. Хоть я и атеист, но с попом согласен. Ведь несложно же беременность предотвратить до её наступления...
15:11:44 12-07-2024
Гость (14:22:44 12-07-2024) Дед, безусловно, прав. Хоть я и атеист, но с попом согласен....
100% гарантии не даёт ни один контрацептивный метод. У христиан даже отсутствие секса однажды не спасло. С другой стороны, почему обязательно должен родиться композитор или инженер? Это вполне может быть будущий вор, насильник или убийца. Вот если бы мать Ткачева вовремя сделала аборт у нас было меньше на одного идиота и ненавистника.
16:23:05 12-07-2024
кое кому мозг внутри головы не принадлежит. Если ребенок нежеланный и срок маленький - то зачем он нужен ? Чтоб потом его в пакете в баке нашли ? Это личное дело каждого. Иметь или не иметь.
10:35:39 13-07-2024
Шла первая треть 21 века...
10:40:40 13-07-2024
Отношение людей к абортам зависит от уровня культуры. Человек с высоким уровнем культуры, религиозный человек увидит в беременности, в зарождающийся жизни чудо божье. Человек с низким уровнем культуры назовет плод куском мяса. Чем выше уровень культуры в человеке, тем больше он будет противостоять абортам. Аборт - это убийство человека, если называть вещи своими именами. И перед каждой семьёй стоит вопрос: убивать или помиловать. Убийство (аборт) не пройдет безнаказанно, тут прав священнослужитель. Причём, отвечать придётся не только несостоявшейся матери, но и не состоявщемуся отцу. Этот грех отразится на здоровье не только родителей - убийц, но этот грех будут нести и потомки.
13:04:42 13-07-2024
гость (10:40:40 13-07-2024) Отношение людей к абортам зависит от уровня культуры. Челове... Был шанс, что захочу в будущем стать родителем, но почитав ваш опус, понял, что им тут небезопасно. Спасибо, что развеяли мои сомнения, вы и этот в тексте - лучшая контрацепция!
15:05:29 17-07-2024
есть всякие случаи когда аборт допускается - плод нежизнеспособен, результат изнасилования, вирус чумы, и так далее. С благополучными мамашами надо морально работать и да запрет таких абортов необходим но необходимо еще наказание бросивших родившую женщину мужчин и наказание серьезное -тюрьма с конфискацией имущества