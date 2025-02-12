Связь без границ. В каком районе Барнаула говорят и качают больше всех?

Аналитика T2 показала рост мобильного трафика и популярные сервисы горожан

12 февраля 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFG9Ytzt

Клиент оператора. Смартфон / Фото: пресс-служба T2

Российский оператор связи T2 провел анализ потребления мобильных услуг в Барнауле. Выяснилось, что больше всего любят разговаривать по телефону жители Ленинского района, а лидерами по интернет-трафику стали абоненты Октябрьского района.

Так, в Ленинском районе зафиксирован самый высокий голосовой трафик на одного клиента – местные жители тратят на разговоры на 6% больше, чем в среднем по городу. В то же время рекорд по использованию интернета принадлежит Октябрьскому району – объем трафика на одного пользователя здесь на 9% выше среднегородского уровня.

Оператор также выяснил, какие онлайн-сервисы чаще всего используют барнаульцы:

Telegram* и "ВКонтакте" наиболее востребованы в Железнодорожном районе;

TikTok*и "Одноклассники" чаще всего "заходят" в Ленинском районе;

Rutube* оказался самым популярным в Октябрьском районе.

За последний год жители Барнаула стали активно пользоваться мобильным интернетом – средний объем трафика на одного пользователя вырос на 35%. Однако голосовая связь, напротив, немного утратила позиции – количество минут разговоров на клиента сократилось на 2%.

Предпочтения абонентов / Фото: пресс-служба T2

В 2023-2024 годах T2 провела масштабное обновление сети в Барнауле. Оператор полностью модернизировал оборудование, а также выполнил рефарминг – расширение полосы частот для 4G*-интернета. В результате скорость передачи данных увеличилась на треть.

Дополнительно инженеры оператора настроили работу сети в каждом районе города, оптимизировав углы наклона и поворота антенн. Это улучшило качество связи с учетом специфики потребления услуг абонентами T2.

* Telegram ("Телеграм"); TikTok ("ТикТок"); Rutube ("Рутуб"); G (Джи")

T2

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