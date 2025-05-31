Связь еще в трех селах. "Ростелеком" расширяет мобильную сеть в Алтайском крае

Скоро цифровое неравенство устранят еще в пяти населенных пунктах региона

31 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGhgnb2

Работы по федеральному проекту в Алтайском крае / Фото: пресс-служба "Ростелекома"

В конце мая "Ростелеком" запустил базовые станции мобильной связи в первых трех населенных пунктах Алтайского края, попавших в федеральную программу "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0) на 2025 год. Оператор реализует этот проект совместно с Министерством цифрового развития и связи региона.

Теперь сотовая связь есть в селе Симоново Угловского района, поселках Гавриловский Поспелихинского района и Приятельский Алейского района. Такую возможность жители получили после народного голосования на портале "Госуслуги", организованного Минцифры.

"В этом году в перечень на установку базовых станций мобильной связи включены 34 населенных пункта. За них проголосовало свыше 21 тысячи жителей региона. Больше всего голосов набрали Хомутино Целинного района, Красноармейский Немецкого национального района и Ананьевка Кулундинского района", – отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Оператор проводит активные работы для реализации проекта.

"Для подключения всех базовых станций мы построили с начала года значительный объем волоконно-оптических линий связи. Все оборудование по проекту уже поступило на склады. Основные работы планируем завершить в начале осени", – добавил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.Благодаря федеральному проекту жители региона получают доступ к беспроводному интернету и голосовой связи формата 4G/LTE с полным охватом территории сел. Высокое качество услуг позволит общаться из любой точки населенного пункта, а также решать онлайн множество бытовых задач, включая покупки, банковские операции, обучение, заказ справок и других документов.

В ближайшие месяцы "Ростелеком" запустит базовые станции мобильной связи в селах Топольное Хабарского района, Грановка Романовского района, Травное Мамонтовского района, а также в поселках Масляха Крутихинского района и Воробьево Шипуновского района.

Напомним, "Ростелеком" реализует проект УЦН 2.0 с 2021 года. Оператор уже построил почти 800 км оптических линий связи и обеспечил доступом к мобильной связи более 70 тыс. жителей Алтайского края.

ПАО "Ростелеком"

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