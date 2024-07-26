Технику производителя на "Дне сибирского поля" представила компания "Европа"

26 июля 2024, 09:15, ИА Амител erid: LjN8KNtKF

Выставка техники Ростсельмаш на площадке компании "Европа". "День поля – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Суть "Дня сибирского поля" можно уместить в два слова – связь профессионалов. Если говорить о технике – это связь сельхозмашиностроителей и аграриев, а передаточным звеном между ними служат дилеры. Ведь именно техника придает агрофоруму масштаб, а укрепляемые здесь связи отражают уровень работы на полях от посевной до уборочной.

Более 20 современных машин и агрегатов представила на своем стенде в этом году команда торговой компании "Европа" – официальный дилер Ростсельмаш. Флаги и заводской логотип отмечены датой 95 лет. За ней стоит большая история, опыт разных сельскохозяйственных эпох и сегодняшнее лидерство рынка по многим позициям.

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О развитии предприятия и перспективах на сибирском рынке рассказал директор департамента продаж по РФ (Восток) Ростсельмаш Роман Стадияди.

"День сибирского поля" – одна из крупнейших выставок страны, и мы всегда представляем здесь широкий сектор техники. В это время у аграриев есть возможность пообщаться со специалистами наших заводов, которые приехали на агрофорум. В этом году мы открыли три производства, в том числе тракторный завод полного цикла. Новые машины уже задействованы в полевой кампании в Алтайском крае", – подчеркнул Роман Стадияди.

Развитие производств только набирает обороты. Новый завод поставил себе фундаментальную задачу – наладить выпуск тракторов трех мощностных рядов. К 2000-й серии, по словам Стадияди, скоро добавят 1000-ю и 3000-ю. При этом завод откроет большой испытательный полигон, где уже через год начнется опытная эксплуатация новых РСМ 3000-й серии.

Выставка техники Ростсельмаш на площадке компании "Европа". "День поля – 2024" / Фото предоставлены компанией

На этот раз главным экспонатом среди тракторов на стенде ТК "Европа" стал РСМ 2400. Возможности машины оценили зрители демпоказа.

Сойдя с конвейера, этот шарнирно-сочлененный трактор получил рестайлинг, усиленную защиту снизу и улучшенную звукоизоляцию кабины, но главное – быстро заслужил право называться полноценной машиной для интенсивного полеводства.

"Среди изменений наряду с двигателем мощностью 430 л. с. трактор получил новую гидравлическую систему, создающую максимальный поток до 260 л/мин, который позволяет агрегатировать машину с большинством современных посевных комплексов, – пояснил Роман Стадияди.

Сибирь, по словам эксперта Ростсельмаш, быстро стала для компании одним из крупнейших и требовательных рынков сельхозтехники. Макрорегион в некоторых вопросах развивается быстрее других. Именно здесь часто применяют технику Ростсельмаш на разных сельскохозяйственных культурах.

Ростсельмаш ведет конструктивный диалог с сельхозтоваропроизводителем, как через дилеров, так и напрямую, через программу "Голос клиента". Во многом из этого общения техника совершенствуется в дальнейшем. Занятые на производстве инженеры выезжают в хозяйства по всей стране и проговаривают с аграриями технические вопросы, чтобы ответить на их запрос.

Революция в зерноуборке

Управляющий региональными продажами ТК "Европа" Дмитрий Тюрин за 15 лет работы видел и анализировал эволюцию техники Ростсельмаш.

"Из представленных на нашем стенде зерноуборочных комбайнов я бы особо выделил два – это РСМ 161-й и Т500. Первый сейчас более востребован, поскольку раньше пришел на рынок. Массово на поля 161-й зашел в 2018 году и стал с запасом удовлетворять производственные потребности крестьян. Все дело в двухбарабанной системе обмолота и увеличенном объеме его деки – 3,3 м³. Систему создавали для больших, а главное – сложных хлебов. Это наш "бич". Поскольку на полях всегда много подгона и большая соломистость, что требовало более эффективного решения по обмолоту", – поясняет эксперт.

По словам Дмитрия Тюрина, таким решением стала революционная система "Терра-Процессор", а 161-й – первая оснащенная ею машина. Здесь применили плавающую деку, увеличили количество клавиш – до шести и ширину молотильно-сепарирующего устройства. Поэтому заявленная производительность в 45 тонн в час быстро подтвердилась практикой.

Выставка техники Ростсельмаш на площадке компании "Европа". "День поля – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Зерноуборочник Т500 – "младший брат" 161-го. Те же системы, но чуть поменьше габаритами, например, объем деки – 3 м³ и те же шесть клавиш, но они поуже. Т500 я бы назвал комбайном ближайшего будущего. Это вопрос времени. Говорю об этом с уверенностью, потому что он ненамного уступает 161-му, имеет те же четко отработанные системы, однако у Т500 значительно демократичнее цена. Разница между ними в пять с лишним миллионов рублей. При этом Т500 по-настоящему высокопроизводительная и надежная машина", – продолжает Дмитрий Тюрин.

Рассматривая среднюю по краю урожайность, обе машины способны убрать за сезон больше заявленного производителем объема.

"Принято считать, что сезонная нагрузка на машины этого класса составляет 1200 га. Как показывает практика, поскольку в крае более растянутая уборочная кампания, нагрузка на них увеличивается до 1500-1700 га. И происходит это без насилия над техникой при нормальной эксплуатации", – заключил Тюрин.

К 2026 году, по словам Романа Стадияди, Ростсельмаш ставит перед собой задачу по обновлению всей линейки комбайнов. В этом ключе разрабатывают новую модульную программу, цель которой – улучшить взаимозаменяемость узлов и запчастей на различных моделях зерноуборочников. Следовательно, еще больше увеличить уровень ремонтопригодности.

Официальный дилер Ростсельмаш в Алтайском крае

ООО Торговая компания "Европа"

Адрес: Барнаул, ул. Власихинская, 192

Тел.: +7(3852) 500-533

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