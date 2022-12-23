Связаться с Дедом Морозом поможет Маруся и волшебная почта
Рассказываем, что делать, чтобы пообщаться с главным волшебником страны
23 декабря 2022, 13:02, ИА Амител
Накануне Нового года «Ростелеком» предлагает поговорить со сказочным волшебником с помощью Маруси, голосового помощника умной колонки от компании VK. А письма с новогодними пожеланиями можно будет отправить через специальные почтовые ящики, которые Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке федерального оператора разместила в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Заринске и Белокурихе.
По команде «Маруся, позвони Деду Морозу» голосовой помощник умной колонки спросит ваше имя, после чего свяжется со сказочным волшебником, который предложит вместе спеть, выслушает ваши новогодние пожелания и поздравит с Новым годом. Умная колонка от VK станет отличным новогодним подарком для любой семьи. Маруся поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и устройствами «Умного дома» от «Ростелекома». Кроме того, акустическая система беседует, развлекает, рассказывает сказки и многое другое.
«Чтобы Маруся встретила Новый год в домашней обстановке, мы предлагаем рассрочку платежа, при которой покупку можно забрать сразу после оформления и оплаты первоначального взноса в размере двух тысяч рублей. При заказе можно также выбрать цвет умной колонки и вид — Капсула или Капсула Мини», — пояснил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.
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