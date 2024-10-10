Свыше 1,1 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана "Милтон"

Стихия обрушилась на штат более часа назад

10 октября 2024, 08:51, ИА Амител

Ураган из космоса / Фото: unsplash.com

Мощнейший ураган "Милтон" обрушился на юго-восток США. Как сообщает ТАСС, число потребителей, оставшихся без света в штате Флорида, превысило 1,1 млн человек.

Ураган достиг суши около 20:35 по местному времени (03:35 мск) в районе города Сиеста-Ки. Ожидается, что "Милтон" будет вызывать опасные для жизни штормовые нагоны, ливни и разрушительные ветры. Свою силу он сохранит по меньшей мере до наступления утра.

Напомним, что в конце сентября на юг США обрушился ураган "Хелен". Разрушения, которые он повлек, привели к гибели более чем 200 человек. Причиненный региону урон оценивается примерно в 35 млрд долларов.