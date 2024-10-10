Свыше 1,1 млн жителей Флориды остались без электричества из-за урагана "Милтон"
Стихия обрушилась на штат более часа назад
10 октября 2024, 08:51, ИА Амител
Ураган из космоса / Фото: unsplash.com
Мощнейший ураган "Милтон" обрушился на юго-восток США. Как сообщает ТАСС, число потребителей, оставшихся без света в штате Флорида, превысило 1,1 млн человек.
Ураган достиг суши около 20:35 по местному времени (03:35 мск) в районе города Сиеста-Ки. Ожидается, что "Милтон" будет вызывать опасные для жизни штормовые нагоны, ливни и разрушительные ветры. Свою силу он сохранит по меньшей мере до наступления утра.
Напомним, что в конце сентября на юг США обрушился ураган "Хелен". Разрушения, которые он повлек, привели к гибели более чем 200 человек. Причиненный региону урон оценивается примерно в 35 млрд долларов.
09:11:36 10-10-2024
- "Стихия обрушилась на штат более часа назад" Как оперативно следят, что происходит в чужом глазу.
09:31:56 10-10-2024
Гость (09:11:36 10-10-2024) - "Стихия обрушилась на штат более часа назад" Как оперативн... Так знали заранее. Доложили, что все выполнено, будет через час
09:42:31 10-10-2024
Гость (09:11:36 10-10-2024) - "Стихия обрушилась на штат более часа назад" Как оперативн... В глазу циклопического гегемона
09:40:10 10-10-2024
Куда нести помощь?
10:18:22 10-10-2024
Гость (09:40:10 10-10-2024) Куда нести помощь?... мне. передам.
11:07:03 10-10-2024
Мусик (10:18:22 10-10-2024) мне. передам.... ненадежный вариант
12:33:07 10-10-2024
Сейчас еще и Флориду будем востанавливать...