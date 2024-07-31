Свыше 30, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 31 июля
В большинстве районов преимущественно без осадков, по югу и востоку местами кратковременные дожди, грозы
31 июля 2024, 06:00, ИА Амител
Солнце над облаками / Фото: unsplash.com
От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае в последний день июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В большинстве районов преимущественно без осадков, по югу и востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Комментарии 0