Сын Кадырова устроил стрельбу из позолоченных пулеметов

Его развлечения сняли на камеру

23 августа 2024, 20:55, ИА Амител

Кадр из видео, опубликованного в соцсетях Адама Кадырова

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров опубликовал на свое странице в запрещенной соцсети видео, где он стреляет из двух золотых пулеметов одновременно. Об этом сообщает телеканал "360".

Хотя запись была размещена в сети 19 мая, она стала широко распространяться только в настоящее время.

На кадрах видно, что подросток держит в обеих руках золотистые автоматические оружия и одновременно начинает из них стрельбу. Мишеней на видеозаписи не видно. Рядом с Адамом Кадыровым стоят несколько мужчин, один из которых снимает происходящее на камеру.