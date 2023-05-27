Сын Стивена Сигала отдохнул на Алтае с любимой девушкой

По словам Доминика Сигала, это "просто какое-то магическое и духовное" место

27 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Московский комсомолец"

Доминик Сигал, сын актёра Стивена Сигала, отдохнул на Алтае со своей 29-летней девушкой Айрин Даниловой. Об этом пара рассказала в беседе с "МК".

По словам возлюбленной Сигала-младшего, личность которой стала известна совсем недавно, пара не очень часто посещает каким-либо мероприятия и большую часть времени проводит дома, а ещё ходит в спортзал и любит бывать на природе.

"Недавно, например, летали на Алтай. Доминику очень понравилось. Там мы решили отдохнуть от телефонов, от плотной коммуникации с людьми. Очень классно прошла поездка", – сказала россиянка.

По словам Даниловой, на Алтае особая энергетика, "это место силы".

Доминик Сигал также положительно высказался о путешествии: