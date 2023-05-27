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Сын Стивена Сигала отдохнул на Алтае с любимой девушкой

По словам Доминика Сигала, это "просто какое-то магическое и духовное" место

27 мая 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Московский комсомолец"
Кадр из видео: "Московский комсомолец"

Доминик Сигал, сын актёра Стивена Сигала, отдохнул на Алтае со своей 29-летней девушкой Айрин Даниловой. Об этом пара рассказала в беседе с "МК".

По словам возлюбленной Сигала-младшего, личность которой стала известна совсем недавно, пара не очень часто посещает каким-либо мероприятия и большую часть времени проводит дома, а ещё ходит в спортзал и любит бывать на природе. 

"Недавно, например, летали на Алтай. Доминику очень понравилось. Там мы решили отдохнуть от телефонов, от плотной коммуникации с людьми. Очень классно прошла поездка", – сказала россиянка.

По словам Даниловой, на Алтае особая энергетика, "это место силы".

Доминик Сигал также положительно высказался о путешествии:

"Это очень красивое место, просто какое-то магическое и духовное. А ещё очень понравилась природа. На Алтае мы были вдвоем, дистанцировались ото всех, это был формат закрытой поездки", – подтвердил Доминик.

Комментарии 4

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Гость

09:23:13 27-05-2023

А ч в Алтайский край не приехал, полюбоваться ?

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Гость

10:05:22 27-05-2023

Без телефонов- покрытия что ли нет?

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Аг

22:38:11 27-05-2023

А я тоже отдыхал на Алтае. Что не написали про меня и других россиян?

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Гость

14:54:42 28-05-2023

Аг (22:38:11 27-05-2023) А я тоже отдыхал на Алтае. Что не написали про меня и других... Общий поток туристов может превысить два миллиона. Так что быстренько занимай очередь на интервью за Бузовой. А Сигалы написали сами о себе.

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