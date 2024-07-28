Сына миллиардера Бажаева задержали за нападение на полковника полиции в Москве

Расследование дела взяло на контроль руководство МВД

28 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Момент конфликта / Фото: Следственный комитет

Сына миллиардера Мусы Бажаева, Тимура, задержали за избиение полковника МВД в Москве. Как сообщает пресс-служба СК, инцидент произошел 27 июля в районе "Лужников".

В ведомстве заявили, что Бажаев, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с полицейским, в ходе которого "применил насилие в отношение представителя власти".

Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, жертвой нападения стал начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александр Махонин. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа.

"По рассказам очевидцев, конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию "Лужников" со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Поскольку готовилось массовое мероприятие (более 70 тыс. зрителей), режим безопасности был усилен", – написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он добавил, что Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ тот перелез через забор, ударил полицейского по лицу, попытался развязать драку, однако был задержан. Дело взяло под личный контроль руководство МВД.

Муса Бажаев – президент и совладелец концерна "Группа Альянс". Организация занимается строительством и нефтяной промышленностью.