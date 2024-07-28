Сына миллиардера Бажаева задержали за нападение на полковника полиции в Москве
Расследование дела взяло на контроль руководство МВД
28 июля 2024, 08:31, ИА Амител
Сына миллиардера Мусы Бажаева, Тимура, задержали за избиение полковника МВД в Москве. Как сообщает пресс-служба СК, инцидент произошел 27 июля в районе "Лужников".
В ведомстве заявили, что Бажаев, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с полицейским, в ходе которого "применил насилие в отношение представителя власти".
Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, жертвой нападения стал начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александр Махонин. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа.
"По рассказам очевидцев, конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию "Лужников" со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Поскольку готовилось массовое мероприятие (более 70 тыс. зрителей), режим безопасности был усилен", – написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ тот перелез через забор, ударил полицейского по лицу, попытался развязать драку, однако был задержан. Дело взяло под личный контроль руководство МВД.
Муса Бажаев – президент и совладелец концерна "Группа Альянс". Организация занимается строительством и нефтяной промышленностью.
08:43:35 28-07-2024
Депортировать в кишлак, вместе с батей
08:58:17 28-07-2024
И снова Абрам Евсиевич Хинштейн. Его послали подглядывать а он подслушивал, таки.
09:20:56 28-07-2024
Расстрелять!
14:02:41 28-07-2024
Да (09:20:56 28-07-2024) Расстрелять! ... кого!? милиционера?
09:39:36 28-07-2024
В этой новости "прекрасно" всё!
09:52:49 28-07-2024
Посадить и на зоне опустить.
10:07:48 28-07-2024
Надо было ликвидировать при нападении и Вася кот. Либо каленым железом на лбу выжигать, что у него папа миллиардер.
12:22:31 28-07-2024
полковника налицо. Статья 15 закона "О полиции" почему не применялась. Сейчас все закончится объяснениями и извинениями. Полковник вместе со всей системой государственной власти утрутся и холопы увидят кто в доме хозяин.
13:50:52 28-07-2024
Нападение на сотрудника полиции . Статья 318 "Применение насилия в отношении представителя власти". Штраф в размере от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. В остальных случаях ответственность будет уголовной. И степень ответственности, как правило, зависит от тяжести вреда здоровью.
Сопротивление сотрудникам полиции . Статья 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ), а в некоторых случаях речь идет о реальном сроке. Штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или отправиться за решётку на срок до 7 лет .
В случае если гражданин допустил действия, угрожающие жизни и здоровью представителя правоохранительных органов, тогда лишение свободы может обернуться пожизненным сроком.
В остальном варианты для наказания должны учитывать сами побои сотрудику полиции , реальный вред нанесенный его здоровью и сила оказавываемого сопротивления властям.
Лично моё мнение надо ему штраф большой выписать и дать 2-3 года условно , чтобы был под наблюдением . Будет урок и ему и другим . А если повторно нарушит - в тюрьму на 5 лет .
16:03:16 28-07-2024
Неизвестный (13:50:52 28-07-2024) Нападение на сотрудника полиции . Статья 318 "Применение нас... Хоть один адекватный в комментариях оказался. А то «миролюбивые» соотечественники сразу на слюни изошли - расстрелять, выслать… Алкаш с Южного всё про своего васю-кота вспоминает… Вот почитаешь местную публику, и становится отчетливо понятно, что эти люди достойны своего нынешнего существования. Мне на миллиардеров поровну, а особенно чехов. Но адекватность - это такой критерий, который не проявляется избирательно, адекватность либо есть, либо ее нет.
22:16:24 28-07-2024
Гость (16:03:16 28-07-2024) Хоть один адекватный в комментариях оказался. А то «миролюби... Если не зная человека, называешь его алкашом, то в чем адекватность, умник? И нет в УК РФ терминов "сын миллиардера", "дочь олигарха", "внук депутата" и пр.
03:27:40 29-07-2024
Гость (16:03:16 28-07-2024) Хоть один адекватный в комментариях оказался. А то «миролюби... а вот таких мажорчиков и не жалко такие черти творят что хотят.
один вон предлагал мочи попить за бабло.
другой мажора пересмотрел и взял пример с героя Прилучного нападение на ментов.
17:36:27 28-07-2024
Всё смешалось в доме Обломовых. (с) из сочинения жертвы ЕГЭ
09:38:05 29-07-2024
Молодой, здоровый, нападать не боится, может же быть полезен Родине?
10:00:27 29-07-2024
Подставил сынок папашу на бабки.
12:09:34 29-07-2024
По собакам стрелять нельзя , а полковников бить можно ?