НОВОСТИПроисшествия

Сына миллиардера Бажаева задержали за нападение на полковника полиции в Москве

Расследование дела взяло на контроль руководство МВД

28 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Момент конфликта / Фото: Следственный комитет
Момент конфликта / Фото: Следственный комитет

Сына миллиардера Мусы Бажаева, Тимура, задержали за избиение полковника МВД в Москве. Как сообщает пресс-служба СК, инцидент произошел 27 июля в районе "Лужников".

В ведомстве заявили, что Бажаев, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с полицейским, в ходе которого "применил насилие в отношение представителя власти".

Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, жертвой нападения стал начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александр Махонин. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа.

"По рассказам очевидцев, конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию "Лужников" со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Поскольку готовилось массовое мероприятие (более 70 тыс. зрителей), режим безопасности был усилен", – написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он добавил, что Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ тот перелез через забор, ударил полицейского по лицу, попытался развязать драку, однако был задержан. Дело взяло под личный контроль руководство МВД.

Муса Бажаев – президент и совладелец концерна "Группа Альянс". Организация занимается строительством и нефтяной промышленностью.

Москва Происшествия полиция

Комментарии 16

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Гость

08:43:35 28-07-2024

Депортировать в кишлак, вместе с батей

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Гость

08:58:17 28-07-2024

И снова Абрам Евсиевич Хинштейн. Его послали подглядывать а он подслушивал, таки.

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Да

09:20:56 28-07-2024

Расстрелять!

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Гость

14:02:41 28-07-2024

Да (09:20:56 28-07-2024) Расстрелять! ... кого!? милиционера?

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Гость

09:39:36 28-07-2024

В этой новости "прекрасно" всё!

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Иван

09:52:49 28-07-2024

Посадить и на зоне опустить.

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Гость

10:07:48 28-07-2024

Надо было ликвидировать при нападении и Вася кот. Либо каленым железом на лбу выжигать, что у него папа миллиардер.

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Профнепригодность

12:22:31 28-07-2024

полковника налицо. Статья 15 закона "О полиции" почему не применялась. Сейчас все закончится объяснениями и извинениями. Полковник вместе со всей системой государственной власти утрутся и холопы увидят кто в доме хозяин.

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Неизвестный

13:50:52 28-07-2024

Нападение на сотрудника полиции . Статья 318 "Применение насилия в отношении представителя власти". Штраф в размере от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. В остальных случаях ответственность будет уголовной. И степень ответственности, как правило, зависит от тяжести вреда здоровью.

Сопротивление сотрудникам полиции . Статья 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ), а в некоторых случаях речь идет о реальном сроке. Штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или отправиться за решётку на срок до 7 лет .
В случае если гражданин допустил действия, угрожающие жизни и здоровью представителя правоохранительных органов, тогда лишение свободы может обернуться пожизненным сроком.

В остальном варианты для наказания должны учитывать сами побои сотрудику полиции , реальный вред нанесенный его здоровью и сила оказавываемого сопротивления властям.

Лично моё мнение надо ему штраф большой выписать и дать 2-3 года условно , чтобы был под наблюдением . Будет урок и ему и другим . А если повторно нарушит - в тюрьму на 5 лет .

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Гость

16:03:16 28-07-2024

Неизвестный (13:50:52 28-07-2024) Нападение на сотрудника полиции . Статья 318 "Применение нас... Хоть один адекватный в комментариях оказался. А то «миролюбивые» соотечественники сразу на слюни изошли - расстрелять, выслать… Алкаш с Южного всё про своего васю-кота вспоминает… Вот почитаешь местную публику, и становится отчетливо понятно, что эти люди достойны своего нынешнего существования. Мне на миллиардеров поровну, а особенно чехов. Но адекватность - это такой критерий, который не проявляется избирательно, адекватность либо есть, либо ее нет.

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Гость

22:16:24 28-07-2024

Гость (16:03:16 28-07-2024) Хоть один адекватный в комментариях оказался. А то «миролюби... Если не зная человека, называешь его алкашом, то в чем адекватность, умник? И нет в УК РФ терминов "сын миллиардера", "дочь олигарха", "внук депутата" и пр.

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Кирчя

03:27:40 29-07-2024

Гость (16:03:16 28-07-2024) Хоть один адекватный в комментариях оказался. А то «миролюби... а вот таких мажорчиков и не жалко такие черти творят что хотят.
один вон предлагал мочи попить за бабло.
другой мажора пересмотрел и взял пример с героя Прилучного нападение на ментов.

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Гость

17:36:27 28-07-2024

Всё смешалось в доме Обломовых. (с) из сочинения жертвы ЕГЭ

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Гость

09:38:05 29-07-2024

Молодой, здоровый, нападать не боится, может же быть полезен Родине?

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Гость

10:00:27 29-07-2024

Подставил сынок папашу на бабки.

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Константин

12:09:34 29-07-2024

По собакам стрелять нельзя , а полковников бить можно ?

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