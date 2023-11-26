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Сыр и молочные продукты в России подорожают на 10%

Эксперты отмечают, что это наиболее оптимистичный прогноз

26 ноября 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сыр и молочные продукты в России подорожают как минимум на 10 процентов. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что цена таких сыров, как "Российский" и "Гауда", может увеличиться до 850-900 рублей за килограмм, а пармезан и камамбер уже приближаются к отметке две тысячи рублей за килограмм и продолжает расти.

Эксперты отмечают, что подорожание на 10% – не потолок и является самым оптимистичным. Возможен и более значительный рост.

Как рассказал сыровар Олег Сирота, рост цен на молочные продукты связан с подорожанием логистики и прочих производственных издержек. 

цены Продукты

Комментарии 9

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Гость

20:35:20 26-11-2023

Удивительно как эти душегубы-импортозамещатели, делающие не плесневеющий сырный продукт отстали от общего разграбления русских ?

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Сколько может

20:59:56 26-11-2023

Этот беспредел продолжаться. Сыр гауда уже за 900 рублей. С личного подворья убирают коров. Пальма подорожала. И ни слова на прямой линии о ценах. А собрали ни о чем.

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Гость

23:11:32 26-11-2023

"Удивительно как эти душегубы-импортозамещатели, делающие не плесневеющий сырный продукт отстали от общего разграбления русских ? Этот беспредел продолжаться. Сыр гауда уже за 900 рублей. С личного подворья убирают коров. Пальма подорожала. И ни слова на прямой линии о ценах. А собрали ни о чем." Пальма, то ага, а куры, куры то? РА СТ ВО РЯ Ю ТСЯ! И колбаса, опять же...

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Андрей

00:44:14 27-11-2023

Да вовсе отменить в Алтайском крае сыр и молочные продукты. Губеру издать указ: не думать об этих вредных продуктах! Это зло, зло, зло.... Ну да, последних коров из-за цены кормов вырежут -> так и будет! А жопники в администрациях руками разведут - а мы то что сделаем!? Мы на бизнес = тетю Клаву и бабу Дусю в дальней деревне, - влияния не имеем!

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Гость

08:25:26 27-11-2023

Надо больше пальмового масла! БОЛЬШЕ!

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Гость

10:32:56 27-11-2023

Гость (08:25:26 27-11-2023) Надо больше пальмового масла! БОЛЬШЕ! ... Это сарказм такой???

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Гость

11:27:24 27-11-2023

зачем писать отдельно по каждым видам продуктов о подорожании, когда ВСЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ/-ЮТ!???

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гость

12:09:03 27-11-2023

Как опять! Цены на сыр и масло уже до 1000 р килограмм доползли. А пенсия 13000 р. Мне стыдно за социальную ответственность чиновников.

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Гость

12:40:34 27-11-2023

Да еще месяц назад молочка на 5-8% подорожала в "тихаря")))

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