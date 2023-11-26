Сыр и молочные продукты в России подорожают на 10%

Эксперты отмечают, что это наиболее оптимистичный прогноз

26 ноября 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сыр и молочные продукты в России подорожают как минимум на 10 процентов. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что цена таких сыров, как "Российский" и "Гауда", может увеличиться до 850-900 рублей за килограмм, а пармезан и камамбер уже приближаются к отметке две тысячи рублей за килограмм и продолжает расти.

Эксперты отмечают, что подорожание на 10% – не потолок и является самым оптимистичным. Возможен и более значительный рост.

Как рассказал сыровар Олег Сирота, рост цен на молочные продукты связан с подорожанием логистики и прочих производственных издержек.