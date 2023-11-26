Сыр и молочные продукты в России подорожают на 10%
Эксперты отмечают, что это наиболее оптимистичный прогноз
26 ноября 2023, 17:58, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сыр и молочные продукты в России подорожают как минимум на 10 процентов. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что цена таких сыров, как "Российский" и "Гауда", может увеличиться до 850-900 рублей за килограмм, а пармезан и камамбер уже приближаются к отметке две тысячи рублей за килограмм и продолжает расти.
Эксперты отмечают, что подорожание на 10% – не потолок и является самым оптимистичным. Возможен и более значительный рост.
Как рассказал сыровар Олег Сирота, рост цен на молочные продукты связан с подорожанием логистики и прочих производственных издержек.
20:35:20 26-11-2023
Удивительно как эти душегубы-импортозамещатели, делающие не плесневеющий сырный продукт отстали от общего разграбления русских ?
20:59:56 26-11-2023
Этот беспредел продолжаться. Сыр гауда уже за 900 рублей. С личного подворья убирают коров. Пальма подорожала. И ни слова на прямой линии о ценах. А собрали ни о чем.
23:11:32 26-11-2023
"Удивительно как эти душегубы-импортозамещатели, делающие не плесневеющий сырный продукт отстали от общего разграбления русских ? Этот беспредел продолжаться. Сыр гауда уже за 900 рублей. С личного подворья убирают коров. Пальма подорожала. И ни слова на прямой линии о ценах. А собрали ни о чем." Пальма, то ага, а куры, куры то? РА СТ ВО РЯ Ю ТСЯ! И колбаса, опять же...
00:44:14 27-11-2023
Да вовсе отменить в Алтайском крае сыр и молочные продукты. Губеру издать указ: не думать об этих вредных продуктах! Это зло, зло, зло.... Ну да, последних коров из-за цены кормов вырежут -> так и будет! А жопники в администрациях руками разведут - а мы то что сделаем!? Мы на бизнес = тетю Клаву и бабу Дусю в дальней деревне, - влияния не имеем!
08:25:26 27-11-2023
Надо больше пальмового масла! БОЛЬШЕ!
10:32:56 27-11-2023
Гость (08:25:26 27-11-2023) Надо больше пальмового масла! БОЛЬШЕ! ... Это сарказм такой???
11:27:24 27-11-2023
зачем писать отдельно по каждым видам продуктов о подорожании, когда ВСЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ/-ЮТ!???
12:09:03 27-11-2023
Как опять! Цены на сыр и масло уже до 1000 р килограмм доползли. А пенсия 13000 р. Мне стыдно за социальную ответственность чиновников.
12:40:34 27-11-2023
Да еще месяц назад молочка на 5-8% подорожала в "тихаря")))