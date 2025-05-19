Необычные блюда, изысканные напитки. В Барнауле открыли новый ресторан в старом городе

"Питейный домъ "Распутинъ" уже принимает гостей и приглашает на торжественное открытие в пятницу, 23 мая

19 мая 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFHxYGRn

"Питейный домъ "Распутинъ" / Фото: Анжелика Чинякова

Господа и дамы, честь имеем известить почтеннейшую публику о торжественном открытии заведения высшего разряда – "Питейный домъ "Распутинъ", что на Льва Толстого, 30. Здесь подают сытные яства и веселят гостей развлечениями.

Свои двери, обрамленные красным бархатом, новое стильное заведение Барнаула распахнуло в пятницу, 16 мая. Угощали особенными закусками (за один только зефир из лосося можно отдать полцарства), сытными намазками, дворянскими и крестьянскими салатами, изысканными горячими блюдами и сластями. Почти все в меню, даже напитки, приготовлено из натуральных алтайских продуктов с собственной фермы "Фролово". Ею руководит молодой и талантливый предприниматель – Евгений Фольк, он же автор и идейный вдохновитель проекта "Распутинъ".

Но настоящее, большое и еще более вкусное открытие состоится в пятницу и субботу, 23 и 24 мая 2025 года, начало в 19:00. Для развлечения достопочтенной публики – программа культурная на любой вкус: театральный перформанс от артистов Императорского музыкального театра, экстравагантный дуэт "25-й кадр", ведущий – господин Евгений Сычев. А в завершение вечера торжественная подача праздничного торта от прославленного мастера кондитерского искусства Алексея Ануфриенко.

Успевайте забронировать стол, депозит (минимальная сумма заказа) составляет 1000 рублей. По всем подробностям извольте позвонить по номеру 570-088.

"Питейный домъ "Распутинъ" / Фото: Анжелика Чинякова

Возрастное ограничение для мероприятия 18+

ООО "Распутинъ"

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