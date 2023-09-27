Сюрприз-бокс и денежный приз: ТРЦ "Европа" в честь дня рождения разыграет подарки

Рассказываем, когда пройдет розыгрыш и как стать его участником

27 сентября 2023, 14:15, ИА Амител erid: LjN8K81Z3

Подарки / Фото: ТРЦ "Европа"

Барнаульский ТРЦ "Европа" ­– место с историей: здесь знакомятся и встречаются, совершают покупки, весело проводят время, а также участвуют в массовых мероприятиях и флешмобах. 14 октября 2023 года любимому многими ТРЦ исполнится 16 лет, и в благодарность за крепкую дружбу "Европа" разыграет среди покупателей 16 главных призов и подарки от партнеров.

Восемь сюрприз-боксов и восемь денежных призов достанутся самым активным гостям, которые успеют принять участие в праздничном розыгрыше.

Чтобы стать участником, необходимо:

Совершить покупку в любом отделе ТРЦ "Европа" на сумму от 1000 рублей с 18 сентября по 13 октября 2023 года. Написать на чеке свои ФИО, номер телефона. Опустить чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТРЦ "Европа". Присутствовать на самом мероприятии 14 октября с 14:00 до 16:00.

Количество чеков от одного человека не ограничено. Так что чем больше чеков ­– тем выше шансы уйти с подарками.

С наполнением сюрприз-боксов и правилами участия можно ознакомиться в соцсетях "Европы".

А еще можно попытать удачу и получить презенты в конкурсах от ведущего. Среди них сертификаты на покупки в:

Familia*;

"Золотой телец";

WantTasty*;

L`Occitane*;

"Европа-Боулинг" и другие.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа". Срок участия в розыгрыше – с 18.09 по 13.10.2023, подведение итогов – 14.10.2023.

Фото: ТРЦ "Европа"

*Familia ("Фамилия"); WantTasty ("ВанТэйсти"); L`Occitane ("ЭлОксетин").

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

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