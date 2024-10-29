Сжигать уголь эффективно. Что за особенные котлы производит "Барнаулэнергомаш"?

И почему Алтай называют столицей котлостроения

29 октября 2024, 11:15, ИА Амител erid: LjN8KZzas

Евгений Жуков / Фото: радиостанция Bussiness FM Барнаул

Министерство промышленности Алтайского края каждый месяц докладывает о росте индекса промышленного производства. Наибольших показателей чаще всего добиваются в сфере добычи полезных ископаемых, выпуске вагонов, производстве автокомпонентов и котельного оборудования. Котлы для в общем-то аграрного региона – особая тема для гордости. И одно из знаковых предприятий – завод "Барнаулэнергомаш". Директор предприятия по научным исследованиям и техническим разработкам Евгений Жуков в эфире радиостанции Bussiness FM Барнаул рассказал, как развивается это направление и почему регион можно назвать столицей котлостроения.

– "Барнаулэнергомашу" в этом году исполнилось 13 лет. Расскажите о заводе, как все начиналось?

– В действительности, это юридическому лицу "Барнаулэнергомаш" 13 лет. А деятельность мы начали гораздо раньше, с нулевых годов. Я окончил институт по специальности "Котло- и реакторостроение" и поступил в аспирантуру, где занялся проектированием и конструированием котельных агрегатов малой и средней мощности. На тот момент в большой энергетике все было хорошо, там работали серьезные большие заводы, а вот в секторе малой и средней энергетики было не все так замечательно. Да, существовал Бийский котельный завод, но было и большое количество гаражных компаний, которые производили котлы низкого качества с плохими показателями. Это приводило к тому, что в сфере ЖКХ были постоянные перебои с теплоснабжением.

И вот мы, ребята-энтузиасты, постарались перенести идеи из большой энергетики в малую и среднюю. С первых шагов, когда мы просто проектировали котлы, и за последние 15 лет мы выросли настолько, что теперь изготавливаем и котельное, и все котельно-вспомогательное оборудование. Сейчас мы охватываем всю цепочку, весь котельный агрегат, который включает и дымососы, и вентиляторы, и воздухоподогреватели, и автоматику. И, собственно, сами котельные.

Завод "Барнаулэнергомаш" вошел в шорт-лист премии "Народный знак качества" в 2024 году в номинации "Производитель промышленных товаров года". Вы можете помочь предприятию победить, для этого заходите на сайт народныйзнаккачества.рф и голосуйте за "Барнаулэнергомаш" .

– Сейчас Алтайский край называют котельной столицей России. Как вы думаете, почему?

– Отвечу на этот вопрос как заведующий кафедрой "Котло- и реакторостроение" в АлтГТУ. Во-первых, так исторически сложилось, что в Алтайском крае существовало два крупнейших котельных предприятия в России. Это "Сибэнергомаш" и Бийский котельный завод. Когда в 90-е годы происходило крушение экономики и на заводах не платили зарплату, люди увольнялись.

При этом понятно, что никто не может обходиться без тепла и света. И специалисты, ушедшие с этих заводов, организовывали собственные предприятия и начинали производить оборудование, в котором люди все равно нуждались. Какой бы кризис в стране ни наступил, все равно всем нужно, чтобы батареи дома были теплые, а в розетке был электрический ток.

И, соответственно, компаний, производящих котельное оборудование, стало очень много. В нулевые ходила байка о том, что если в тендере где-нибудь на Сахалине участвуют шесть котельных компаний, то пять из них будет из Барнаула, а одна – из Бийска. И сегодня ситуация мало изменилась.

Вторая причина в том, что в Алтайском крае осталась, пожалуй, единственная в России кафедра, которая выпускает специалистов, способных проектировать и конструировать котельное оборудование. Так получилось, что в Москве эту кафедру объединили с другой, в Санкт-Петербурге она закрылась, в Томске тоже объединилась. В итоге сейчас все заводы в России, даже такие крупные, как Таганрогский котельный завод, Белгородский котельный завод, запрашивают специалистов у нас в Барнауле.

И далеко не все ребята соглашаются уезжать, поэтому крупные предприятия стали создавать в Барнауле свои инжиниринговые центры. Сейчас у нас в регионе есть конструкторское бюро Таганрогского котельного завода, Подольского котельного завода. Белгородский котельный завод прорабатывает эту идею.

Все привыкли к удаленке, и прекрасно понимают, что можно эффективно работать и в таком формате. За счет этого Барнаул и стал такой котельной Меккой в России.

– А что это дает экономике региона, кроме поступлений в бюджет?

– Большое количество компаний создает хорошую конкуренцию, а это соревнование в качестве, в технологических возможностях, в более высоком уровне производимого оборудования. Компании начинают инвестировать в разработку котельного оборудования и предлагать котлы, котельное оборудование и котельно-вспомогательное оборудование, которое соответствует достаточно высоким стандартам. И есть очень интересные и современные предложения.

– Например?

– Например, котлы для сжигания твердого топлива. Существует миф, что уголь – это не экологично. Ничего подобного. Можно сжигать уголь абсолютно чисто и эффективно. Вопрос только в технологии. Компании, которые находятся в авангарде котельной мысли, развивают технологии, позволяющие экологично и экономично сжигать твердое топливо.

И это дает им возможность поставлять свое оборудование не только по всей России, но и в ближнее зарубежье. Наши котлы покупают и в Казахстане, и в Белоруссии, и в странах БРИКС.

– В чем особенность именно вашего завода?

– Мы как раз сделали акцент в пользу технологичности оборудования. Помимо того, что вкладываем в станочный парк, мы развиваем технологии, которые позволяют качественно производить котельное оборудование. У нас есть собственный инжиниринговый центр, который регулярно патентует различные технические разработки, создает новые котельные и топочные устройства.

В том числе и котлы, которые эффективно сжигают даже низкокалорийное топливо. Часто бывает, что в котельную поступает уголь низкого качества, и, соответственно, это представляет проблему при сжигании. А мы делаем оборудование, которое его не просто эффективно использует, но и делает это без помощи человека. Современные котлы сами загружают в себя топливо, сами сжигают его, сами выгружают золу. Оператору требуется только следить за параметрами на дисплее собственного мобильного телефона. Делая ставку на подобное оборудование, мы смогли занять свою собственную нишу рынка.

– Евгений Борисович, вы совмещаете бизнес с преподавательской деятельностью. Что это дает вам?

– Во-первых, контактируя с молодежью, есть возможность рассказать о различных технических решениях. На своем примере стараюсь вдохновить, зажечь ребят. Если честно, специальность "Котло- и реакторостроение" – не самая популярная для абитуриентов. Но те, кто поступает к нам, постепенно загораются этой идеей, начинают жить ею. И уже оканчивая университет, они практически все трудоустроены.

А еще работа в вузе помогает и бизнесу. Это создает определенный аванс доверия, когда заказчики узнают, что ты – заведующий такой редкой кафедрой, люди понимают, что в котлах ты точно разбираешься.

– В чем миссия "Барнаулэнергомаша"?

– Она появилась у нас по ходу работы. Когда мы стали разрабатывать котлы с высокой экономией топлива и внедрять их в жизнь, получили хороший экологический эффект. Качественное котельное оборудование на объектах ЖКХ делает чище воздух, а снег уже не имеет черного налета. Поэтому нашу миссию можно сформулировать так: меньше вредных выбросов, чище воздух, здоровее наши дети.

ООО "Барнаулэнергомаш"

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