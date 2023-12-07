Сжигай калории и выигрывай подарки: сеть клубов "МетроФитнес" отмечает день рождения
В честь своего восьмилетия компания проводит праздничный розыгрыш
07 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KJjyh
Сегодня быть в хорошей физической форме – не просто полезно, но еще и модно. Регулярные занятия спортом помогают не только укрепить иммунитет и улучшить самочувствие, но и повысить самооценку и уверенность в себе. А еще – "разгрузиться" после работы и разнообразить будни. Жители Барнаула, как никто другой, об этом знают, ведь именно они выбрали для себя сеть фитнес-клубов "МетроФитнес". Приверженность горожан подтверждает премия "Народный знак качества", которую совсем недавно получила компания. Вот уже восемь лет она следует своей миссии и делает фитнес доступным каждому, а сейчас в честь своего дня рождения проводит классный розыгрыш!
Качество – доступно, время – не ограничено
"МетроФитнес" – это когда забота о здоровье становится стилем жизни, а время и стоимость перестают иметь значение. Почему? А потому что фитнес-клубы работают круглосуточно и предлагают по-настоящему народные, доступные цены. Например, сейчас и до 10 декабря 2023 года можно купить годовой абонемент всего за 3 999 тыс. рублей.
В "МетроФитнес" есть все для эффективных и комфортных тренировок:
- современное оборудование;
- команда профессиональных тренеров;
- более 20 видов групповых программ;
- инфракрасная кабина для расслабления после занятий;
- спорт-бар для восполнения сил.
Так что если вы давно хотели купить абонемент в фитнес-клуб, но все никак не могли выделить на это средства, то сейчас для этого лучшее время. Ведь спорт – это жизнь, а "МетроФитнес" – надежный проводник в мир здоровья и красоты.
БИГ розыгрыш
В честь своего восьмого дня рождения "МетроФитнес" дарит подарки: спортивные сумки, полотенце, шейкер, худи, лямки для тяги и даже перкуссионный массажер для тела.
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, месте и порядке их получения можно узнать в официальной группе "МетроФитнес" во "ВКонтакте". Розыгрыш проходит с 1.12 по 10.12.2023 года.
Присоединяйтесь к дружной фитнес-семье и начните свой путь к крепкому здоровью и прекрасной форме.
"МетроФитнес"
Адреса в Барнауле: Малахова, 86в (ТРЦ "Весна"), Красноармейский, 26
Тел.: 8(3852) 591-258
Режим работы: круглосуточно
"ВКонтакте"
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13:17:52 07-12-2023
Спасибо, но в этом гадюшнике нет
14:58:10 07-12-2023
Гость (13:17:52 07-12-2023) Спасибо, но в этом гадюшнике нет... А что там не так?