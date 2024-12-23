T2 и ВТБ запустили вклад с повышенной ставкой в рамках подписки MiXX

"ВТБ-Вклад MiXX" – первое предложение банковского сегмента на рынке мультиподписок

23 декабря 2024, 19:30, ИА Амител erid: 2W5zFHhNBuA

Пользователь. Ноутбук / Фото: freepik.com

В мире цифровых технологий компании ищут новые пути взаимодействия с клиентами, предлагая все более комплексные и привлекательные решения. Не стал исключением и российский оператор мобильной связи T2, который в партнерстве с ВТБ обновил свою флагманскую линейку подписок MiXX*, впервые интегрировав в нее банковский продукт.

Теперь пользователи MiXX могут открыть вклад в ВТБ на три месяца со ставкой 24,5% годовых, не выходя из привычного приложения. Как свидетельствуют данные ВЦИОМ, вклады набирают все большую популярность: 49% россиян предпочитают хранить свои сбережения в банках, что на 8% больше, чем годом ранее.

"Одна из ключевых задач стратегического партнерства – модернизация продуктовых решений бизнеса. Совместный сервис "ВТБ-Вклад MiXX" более чем соответствует этой задаче. Он выводит на новый уровень не только сам продукт, но и задает тренд на рынке мультиподписок в целом. Мы уверены, что синергия банковского и телеком-сегментов поспособствует созданию уникальных и максимально полезных решений для клиентов", – отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Условия нового вклада:

фиксированная ставка – 24,5% годовых;

срок – три месяца;

минимальная сумма – 10 тыс. рублей (в ВТБ Онлайн);

максимальная сумма – 1 млн рублей.

Услуга доступна для всех пользователей MiXX версий S, M и Max*. Клиентам с архивной подпиской необходимо обновить ее в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении T2.

Вклад с повышенной доходностью 24,5% – эксклюзивное предложение для абонентов T2. Это продукт, позволяющий не только обеспечить преимущества для клиентов, но и укрепить позицию банка как надежного финансового партнера, отметил старший вице-президент ВТБ Игорь Майстренко.

Это не первая попытка T2 расширить функциональность MiXX. В сентябре компания в сотрудничестве с "Яндекс Плюсом" предоставила клиентам доступ к улучшенному каталогу фильмов, музыке в качестве lossless* и кешбэком баллами. Добавление банковского продукта делает мультиподписку еще более универсальной, отвечая на растущие потребности клиентов в комплексных и удобных решениях.

Более подробную информацию об условиях обновленной подписки читайте на сайте T2.

*T2 ("Тэ2"); MiXX ("Микс"); S (Эс"); M ("Эм"); Max ("Макс"); lossless ("Лосслесс")

T2

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