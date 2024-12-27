Т2 поздравляет клиентов с наступающим праздником и подводит итоги 2024 года
Оператор завершил год масштабным ребрендингом и новыми продуктами
27 декабря 2024, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8hdmA
Оператор мобильной связи T2 успешно завершил 2024 год, отметив его масштабным ребрендингом, улучшением качества связи и запуском новых продуктов. Среди ключевых достижений – обновленная подписка MiXX*, возможность обмена гигабайтов и инновационные тарифы.
"Другие правила. Новый уровень"
Ребрендинг, прошедший в 2024 году, – ответ на меняющийся рынок телекоммуникаций. T2 не просто обновила визуальную идентичность, но и продемонстрировала готовность к новым решениям. Масштаб обновления подчеркнули в том числе технологией Brandboom от Russ*, которая обеспечила синхронный запуск рекламы нового бренда на 14 тыс. цифровых поверхностях по всей стране.
T2 получила звание "Кампания года" в премии AdIndex Awards* 2024, а инфоповод о ребрендинге занял второе место в топ-15 инфоповодов в сфере PR*, рекламы и брендинга по данным Sostav* и "СКАН-Интерфакс".
Качество связи и инфраструктуры
За девять месяцев Т2 запустила более 25 тыс. базовых станций, увеличив показатель на 212% по сравнению с прошлым годом. Технологию VoLTE* внедрили в 69 регионах, обеспечив 55% голосового трафика через сеть 4G*.
Помимо этого, T2 расширила покрытие на автотрассах федерального значения, включая М11 "Нева", М12 "Восток" и платный участок трассы в объезд Ростова-на-Дону. Оператор также продолжает улучшать indoor*-покрытие в социально значимых объектах (спортивных комплексах, торговых и бизнес-центрах, крупных жилых комплексах).
Безопасность клиентов – один из приоритетов
T2 блокирует около 12 млн подозрительных вызовов в месяц. Для защиты пользователей от мошенников компания внедрила функцию определения номера для входящих звонков в Telegram* и WhatsApp*, если номера нет в списке контактов.
В 2024 году T2 и ГК "Солар" предложили клиентам бесплатный доступ к подробным отчетам о скомпрометированных данных.
Развитие продуктов
Мультиподписка MiXX получила расширение: добавили сервисы "Пакет" от X5*, Ozon Premium* и обновленный "Яндекс Плюс". А в декабре появился продукт банковского сегмента – "ВТБ-Вклад MiXX", дающий 24,5% годовых.
Т2 также запустила тариф "Хватит!" с безлимитным интернетом на праздники и выходные. Компания зафиксировала цены на актуальных тарифах, защитив абонентов от повышения стоимости абонентской платы.
Обмен минут и гигабайтов
Клиенты оператора обменивали 1,7 млрд минут и 6 млн Гб на товары и услуги. В рамках акции "Культурный обмен" можно было получить взамен минутам билеты в 40 музеев по всей России.
T2 завершает 2024 год, демонстрируя свою приверженность инновациям, качеству связи и заботе о клиентах. 2024 год стал для компании временем роста, что позволило T2 закрепить свое положение среди лидеров отрасли.
*T2 ("Тэ2"); MiXX ("Микс"); Brandboom от Russ ("Брендбум от Расс"); AdIndex Awards ("ЭдИндекс Эвордс"); PR ("ПиАр"); Sostav ("Состав"); VoLTE ("ВоЛТЕ"); G ("Джи"); indoor ("индор"); Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("ВотсАп"); X5 ("Икс5"); Ozon Premium ("Озон Премиум")Реклама
13:14:59 27-12-2024
Почему никто не просветил население, что Ростелеком сейчас присоединился к Теле 2 ??? И на Деповской (Барнаул) нет офиса РТК!
16:04:12 27-12-2024
Гость (13:14:59 27-12-2024) Почему никто не просветил население, что Ростелеком сейчас п... никуда он не присоединялся, а просто использует мощности РТК для своей СС. так делают многие. это первое.
второе: офисов для работы с клиентами у РТК нет уже давно. вся связь через поддержку в ЛК или по тел.
14:16:05 27-12-2024
И обрадовал повышением абонплаты в 2025-м!