Т2 поздравляет клиентов с наступающим праздником и подводит итоги 2024 года

Оператор завершил год масштабным ребрендингом и новыми продуктами

27 декабря 2024, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8hdmA

Шары с логотипом / Фото: пресс-служба T2

Оператор мобильной связи T2 успешно завершил 2024 год, отметив его масштабным ребрендингом, улучшением качества связи и запуском новых продуктов. Среди ключевых достижений – обновленная подписка MiXX*, возможность обмена гигабайтов и инновационные тарифы.

"Другие правила. Новый уровень"

Ребрендинг, прошедший в 2024 году, – ответ на меняющийся рынок телекоммуникаций. T2 не просто обновила визуальную идентичность, но и продемонстрировала готовность к новым решениям. Масштаб обновления подчеркнули в том числе технологией Brandboom от Russ*, которая обеспечила синхронный запуск рекламы нового бренда на 14 тыс. цифровых поверхностях по всей стране.

T2 получила звание "Кампания года" в премии AdIndex Awards* 2024, а инфоповод о ребрендинге занял второе место в топ-15 инфоповодов в сфере PR*, рекламы и брендинга по данным Sostav* и "СКАН-Интерфакс".

Качество связи и инфраструктуры

За девять месяцев Т2 запустила более 25 тыс. базовых станций, увеличив показатель на 212% по сравнению с прошлым годом. Технологию VoLTE* внедрили в 69 регионах, обеспечив 55% голосового трафика через сеть 4G*.

Помимо этого, T2 расширила покрытие на автотрассах федерального значения, включая М11 "Нева", М12 "Восток" и платный участок трассы в объезд Ростова-на-Дону. Оператор также продолжает улучшать indoor*-покрытие в социально значимых объектах (спортивных комплексах, торговых и бизнес-центрах, крупных жилых комплексах).

Безопасность клиентов – один из приоритетов

T2 блокирует около 12 млн подозрительных вызовов в месяц. Для защиты пользователей от мошенников компания внедрила функцию определения номера для входящих звонков в Telegram* и WhatsApp*, если номера нет в списке контактов.

В 2024 году T2 и ГК "Солар" предложили клиентам бесплатный доступ к подробным отчетам о скомпрометированных данных.

Развитие продуктов

Мультиподписка MiXX получила расширение: добавили сервисы "Пакет" от X5*, Ozon Premium* и обновленный "Яндекс Плюс". А в декабре появился продукт банковского сегмента – "ВТБ-Вклад MiXX", дающий 24,5% годовых.

Т2 также запустила тариф "Хватит!" с безлимитным интернетом на праздники и выходные. Компания зафиксировала цены на актуальных тарифах, защитив абонентов от повышения стоимости абонентской платы.

Обмен минут и гигабайтов

Клиенты оператора обменивали 1,7 млрд минут и 6 млн Гб на товары и услуги. В рамках акции "Культурный обмен" можно было получить взамен минутам билеты в 40 музеев по всей России.

T2 завершает 2024 год, демонстрируя свою приверженность инновациям, качеству связи и заботе о клиентах. 2024 год стал для компании временем роста, что позволило T2 закрепить свое положение среди лидеров отрасли.

*T2 ("Тэ2"); MiXX ("Микс"); Brandboom от Russ ("Брендбум от Расс"); AdIndex Awards ("ЭдИндекс Эвордс"); PR ("ПиАр"); Sostav ("Состав"); VoLTE ("ВоЛТЕ"); G ("Джи"); indoor ("индор"); Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("ВотсАп"); X5 ("Икс5"); Ozon Premium ("Озон Премиум")

T2

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