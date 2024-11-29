T2 ввела в эксплуатацию в 2024 году уже 25 тысяч новых базовых станций

Это значительно улучшило показатели по скорости и покрытию связи Т2 в регионах присутствия

29 ноября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KQU6u

Оборудование оператора / Фото: пресс-служба T2

В 2024 году оператор мобильной связи T2 продемонстрировал хорошие результаты в развитии своей сети. За девять месяцев компания установила более 25 тысяч базовых станций, что на 212,5% превышает показатели за аналогичный период 2023 года.

Основной акцент оператор сделал на улучшении качества связи LTE* в спальных районах городов, где наблюдался наибольший спрос на высокоскоростной интернет. Благодаря усилиям, доступ к сети T2 получили еще 777 тысяч человек, а уровень покрытия населения вырос до 98,73%.

"В 2024 году мы смогли урегулировать сложности со строительством инфраструктуры и восстановить прежние темпы работы в макрорегионах. Мы продолжаем делать упор на расширение покрытия сети и улучшение качества услуг. Технический департамент выполняет комплексную работу в различных по величине городах: проводит связь в малые населенные пункты и активно реализует проекты в крупных городах", – отметил технический директор T2 Алексей Дмитриев.

По его словам, за этот период компания провела масштабные работы по модернизации коммутационных центров по всей стране, готовя инфраструктуру к запуску VoLTE в регионах.

Также в T2 активно инвестировали в развитие сети по всей стране. Более 25 тысяч новых базовых станций установили в различных регионах, в то время как в 2023 году этот показатель составлял около восьми тысяч.

Работы были направлены на расширение емкости сети и объединение частот. Большую часть оборудования разместили в макрорегионах "Северо-Запад", "Москва", "Юг" и "Сибирь". При этом в Москве и Подмосковье компания продолжает лидировать на рынке по темпам строительства.

T2 сосредоточила свои усилия на трех ключевых направлениях:

улучшение покрытия в спальных районах – 23% новых сайтов;

устранение цифрового неравенства – 10%;

развитие макрорегионов – 19%.

Кроме того, T2 активно обеспечивает связью федеральные трассы и планирует реализовать дополнительные проекты по модернизации сети до конца года.

Благодаря проведенным в 2024 году работам скорость интернета в крупных городах возросла на 20-40%, а уровень покрытия – до 98,73%.

По словам Алексея Дмитриева, благодаря комплексному подходу компания сохранила высокий уровень NPS* и удовлетворенность качеством связи среди клиентов.

*T2 ("Тэ2"); LTE ("ЭлТиИ"); NPS (ЭнПиЭС")

T2

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