Табак и алкоголь хотят продавать по биометрии. Почему алтайский депутат против?
Данная идея принадлежит российским ритейлерам, но в Госдуме с ней не согласны
16 июля 2023, 08:00, ИА Амител
Крупные продуктовые сети хотят автоматизировать кассы самообслуживания (КСО) для продажи алкоголя и табака при помощи биометрических данных, что упросит подтверждение возраста, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Рассказываем, зачем это ритейлерам и почему Госдума, в частности депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов, выступают против.
Почему торговые сети за биометрию?
Якобы, что разгрузить сотрудников сетей. По данным издания, уже направлен запрос в Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через кассы самообслуживания.
Сейчас такая возможность у ритейлеров есть: закон "О единой биометрической системе" вступил в силу с 1 июня 2023 года. Согласно ему, все организации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в ЕБС, оператором которой является АО "Центр биометрических технологий". При этом, поясняет издание, не все участники рынка согласны с данным механизмом. При этом, согласно данным ВЦИОМ, отрицательно к сдаче биометрии относятся 32% опрошенных, а положительно — 27%.
Почему в Госдуме не поддержали идею?
Из-за защиты персональных данных. Как сообщил изданию news.ru депутат Госдумы по госстроительству и законодательству от Алтайского края Даниил Бессарабов. По его словам, инициатива торговых сетей не позволяет обеспечить полную безопасность личных данных. Депутат полагает, что если эта идея будет воплощена в жизнь, страна столкнется с массой злоупотреблений.
"Персональные данные наших граждан нужно охранять, пока на это способно только государство своей единой системой. И если эти данные будут попадать в торговые сети мелкорозничной торговли, у меня есть большие сомнения, что они эту безопасность смогут обеспечить на профессиональном уровне, — уверен думец.
10:30:26 16-07-2023
Якобы, что разгрузить сотрудников сетей.--- смешно, чем они так загружены, что посмотреть в паспорт для них нереальный труд.
10:36:32 16-07-2023
БЕССАРАБОВ АБСОЛЮТНО ПРАВ. Если уж ФИО, дата рождения и телефоны, к которым привязаны дисконтные карты магазинов постоянно попадают в поле зрения мошенников, то биометрию преступники будут использовать в своих целях, это точно.
11:30:00 16-07-2023
От города отьедьте там и по карте не рассчитаться! Очередной отмыв бабла как беспилотные КамАЗы, криптовалюта от ЦБ. Не понимая физики этих цифровых явлений уже внедрять....
15:27:25 16-07-2023
Табак и крепкий алкоголь чтобы пили и курили школьники я редко видел. Зато они хлещут энергетики. ФОрмально эта отрава не подпадает под алкоголь но это отрава опаснее. И смеси курят - электронные сигареты. Формально это не табак но отрава тоже опаснее табака Вот это все надо запрещать в первую очередь и продажу рядом со школами запрещать
13:05:14 17-07-2023
горожанин (15:27:25 16-07-2023) Табак и крепкий алкоголь чтобы пили и курили школьники я ред... В чём проблема купить не рядом со школой? Ну отойти на двести-триста метров? А? Не? Вот то-то же! Зато дитачки сигаретку не увидють, ай как халашо. А нам бегай за куревом к чёрту на кулички.