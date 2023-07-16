Табак и алкоголь хотят продавать по биометрии. Почему алтайский депутат против?

Данная идея принадлежит российским ритейлерам, но в Госдуме с ней не согласны

16 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: xxx-shoping.ru

Крупные продуктовые сети хотят автоматизировать кассы самообслуживания (КСО) для продажи алкоголя и табака при помощи биометрических данных, что упросит подтверждение возраста, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Рассказываем, зачем это ритейлерам и почему Госдума, в частности депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов, выступают против.

Почему торговые сети за биометрию?

Якобы, что разгрузить сотрудников сетей. По данным издания, уже направлен запрос в Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через кассы самообслуживания.

Сейчас такая возможность у ритейлеров есть: закон "О единой биометрической системе" вступил в силу с 1 июня 2023 года. Согласно ему, все организации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в ЕБС, оператором которой является АО "Центр биометрических технологий". При этом, поясняет издание, не все участники рынка согласны с данным механизмом. При этом, согласно данным ВЦИОМ, отрицательно к сдаче биометрии относятся 32% опрошенных, а положительно — 27%.

Почему в Госдуме не поддержали идею?

Из-за защиты персональных данных. Как сообщил изданию news.ru депутат Госдумы по госстроительству и законодательству от Алтайского края Даниил Бессарабов. По его словам, инициатива торговых сетей не позволяет обеспечить полную безопасность личных данных. Депутат полагает, что если эта идея будет воплощена в жизнь, страна столкнется с массой злоупотреблений.