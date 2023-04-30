Таблички с фамилиями сорвали с мемориала ВОВ в алтайском селе
Местные жители сообщают, что в отношении вандалов возбудили уголовное дело
30 апреля 2023, 11:25, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В селе Селивёрстово Волчихинского района неизвестные сорвали таблички с фамилиями участников ВОВ. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".
28 апреля таблички обновили, сделали их читаемыми, а в ночь с 28 на 29 апреля кто-то оторвал их.
Сотрудники сельсовета организовали поиски табличек. По данным местных жителей, по факту вандализма возбуждено уголовное дело.
Люди просят помощи в поисках злоумышленников и хотят успеть вернуть таблички до 9 мая.
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