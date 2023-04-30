Таблички с фамилиями сорвали с мемориала ВОВ в алтайском селе

Местные жители сообщают, что в отношении вандалов возбудили уголовное дело

30 апреля 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В селе Селивёрстово Волчихинского района неизвестные сорвали таблички с фамилиями участников ВОВ. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".

28 апреля таблички обновили, сделали их читаемыми, а в ночь с 28 на 29 апреля кто-то оторвал их.

Сотрудники сельсовета организовали поиски табличек. По данным местных жителей, по факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Люди просят помощи в поисках злоумышленников и хотят успеть вернуть таблички до 9 мая.