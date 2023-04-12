Тачка на прокачку. Сеть Vianor набирает сотрудников в Барнауле на хорошую зарплату
Какие условия труда предлагает компания
12 апреля 2023, 11:00, ИА Амител
Какая она, хорошая работа? Когда вы получаете за свой труд достойную зарплату? Когда у вас комфортное рабочее место? Когда есть возможность пройти обучение или переобучение прямо на новой работе? Всё это есть в компании Vianor. Рассказываем, что предлагает компания и кто им требуется.
Так, и что предлагает Vianor?
А предлагает сеть автосервисов не только высокую заработную плату, но и возможность обучения, продвижение по карьерной лестнице, современное оборудование и новый инвентарь для работы. А ещё, конечно, скидки на товары и услуги компании.
Какие есть вакансии?
В команду требуются:
- мастера-приемщики. Компания предлагает понятную систему оплаты труда (% от выполненных работ + оклад + бонусы), а также стабильную загрузку автосервиса и сменный график работы;
- автослесари. Совершать ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Работа проходит в чистых автосервисах, на современном оборудовании, предоставляются личные кабинки и спецодежда. График работы – сменный;
- слесари шиномонтажных работ;
- специалисты по замене масла.
Напомним, что Vianor – один из самых крупных и стабильных автосервисов в России, с многолетним опытом работы. С 2005 года Vianor развился в профессиональную франчайзинговую сеть, которая включает 320 шинных сервисных центров (на конец декабря 2022 года). Они ждут в свою команду целеустремлённых и позитивных сотрудников.
Сеть шинных центров Vianor
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 52
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ИП Багинский Дмитрий НиколаевичНа правах рекламы
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