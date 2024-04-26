Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию

До посла РФ в Душанбе довели информацию о возникших трудностях

26 апреля 2024, 22:15, ИА Амител

Флаг Таджикистана / Фото: unsplash.com

Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России. Как сообщает РИА Новости, сотрудник департамента информации внешнеполитического ведомства республики заявил, что проблема доведена до сведения посла РФ в Душанбе Семена Григорьева во время его встречи с замглавы МИД Содиком Имоми.

По его словам, стороны также обсудили вопросы укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.

Ранее СМИ сообщали, что большая группа граждан Таджикистана не могут въехать в Россию из Казахстана. Они жаловалось, что уже несколько дней находятся на контрольно-пропускном пункте "Саргарчин".