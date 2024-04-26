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Таджикистан заявил о проблемах при въезде соотечественников в Россию

До посла РФ в Душанбе довели информацию о возникших трудностях

26 апреля 2024, 22:15, ИА Амител

Флаг Таджикистана / Фото: unsplash.com
Флаг Таджикистана / Фото: unsplash.com

Таджикистан обеспокоен проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются его граждане при пересечении границы России. Как сообщает РИА Новости, сотрудник департамента информации внешнеполитического ведомства республики заявил, что проблема доведена до сведения посла РФ в Душанбе Семена Григорьева во время его встречи с замглавы МИД Содиком Имоми.

По его словам, стороны также обсудили вопросы укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.

Ранее СМИ сообщали, что большая группа граждан Таджикистана не могут въехать в Россию из Казахстана. Они жаловалось, что уже несколько дней находятся на контрольно-пропускном пункте "Саргарчин".

Происшествия Политика

Комментарии 13

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Гость

22:51:17 26-04-2024

ну наконецто!

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Гость

23:10:19 26-04-2024

Душанбе не возмущает преступления их басмачей в России ?

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Стоун

23:27:19 26-04-2024

нефиг им тут делать

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Александр

23:41:43 26-04-2024

Зато выехать без проблем...

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Александр

05:59:34 27-04-2024

С выездом проблем нет.. Чешите отсюда в свои аулы...

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Гость

09:04:48 27-04-2024

Зачем они тут нужны, занимаются только перепродажей овощей, русский язык не знают, только одна забота как перепродать товар подороже. Плодятся как кролики, пройти негде уже!

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Гость

10:14:52 27-04-2024

Остальных заберите, вместе с чебурашками и мартышками

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Гость

11:05:29 27-04-2024

А зачем они к нам едут? Хотели же независимыми быть? Так и работайте у себя в своей независимой благодатной стране!

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Гость

11:33:08 27-04-2024

Надеюсь, граждане Узбекистана также имеют сложности с проникновением на территорию России?

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Гость

13:00:12 27-04-2024

Они поддерживают демографическую ситуацию в России.

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Гость

13:51:03 27-04-2024

Гость (13:00:12 27-04-2024) Они поддерживают демографическую ситуацию в России. ... ]Зачем нам такая поддержка? Чтобы через пару поколений россияне приобрели характерные черты внешности и как славянская нация перестали существовать? Дабы демография не упала, нужно для молодежи придумать что-то типа БАМа, естественно заинтересовать рублем. Тогда парень с Вологодчины познакомится с девушкой, например, из Алтайского края, и демография в гору. Ведь, если почитаете, одной из задач БАМа как раз и была задача по демографии и обновлении крови. Зачем нам эти "костыли" из Азии?

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Светлана

16:30:33 27-04-2024

Гость (13:00:12 27-04-2024) Они поддерживают демографическую ситуацию в России. ... Сами справимся.

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Гость

13:46:41 27-04-2024

Скоро родительский день. Лично можно убедиться,куда уходит население быстрыми темпами.

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