Журналиста из Екатеринбурга подозревают в публикации экстремистской символики

В итоге это может привести к административному аресту на срок до 15 суток

28 февраля 2025, 22:55, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Главред "Вечерних ведомостей" Владислав Постников задержан правоохранителями. Как сообщает TagilCity.ru, журналист считает, что причиной могло стать подозрение в демонстрации запрещенной в РФ символики.

Ему грозит обвинение в использовании символов, которые в России считаются экстремистскими или нацистскими. В итоге это может привести к административному аресту на срок до 15 суток. Журналист уверен, что таким образом на него пытаются оказать давление.

Адвокат Постникова, Георгий Краснов, сообщил изданию 66.ru, что скоро станет известно, о какой конкретной публикации идет речь. Сейчас он знакомится с материалами дела.