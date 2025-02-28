Журналиста из Екатеринбурга подозревают в публикации экстремистской символики
В итоге это может привести к административному аресту на срок до 15 суток
28 февраля 2025, 22:55, ИА Амител
Главред "Вечерних ведомостей" Владислав Постников задержан правоохранителями. Как сообщает TagilCity.ru, журналист считает, что причиной могло стать подозрение в демонстрации запрещенной в РФ символики.
Ему грозит обвинение в использовании символов, которые в России считаются экстремистскими или нацистскими. В итоге это может привести к административному аресту на срок до 15 суток. Журналист уверен, что таким образом на него пытаются оказать давление.
Адвокат Постникова, Георгий Краснов, сообщил изданию 66.ru, что скоро станет известно, о какой конкретной публикации идет речь. Сейчас он знакомится с материалами дела.
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