В молодом парне пользователи узнали легендарного командира, который героически воевал в зоне СВО

20 мая 2024, 14:26, ИА Амител

Боец "Струна" позади Владимира Путина / Фото: кадр из трансляции на RT

С Дня Победы прошло уже больше недели, а в Сети продолжают обсуждать торжественный парад. Пользователей заинтересовал молодой парень с наградами на груди, который сидел прямо позади Владимира Путина. Людям стало интересно, кто это, ведь не каждому выпадает честь находиться рядом с президентом.

Портал pronedra.ru пишет, что этот парень – герой СВО и легендарный командир, о котором уже даже слагают песни.

1 Почему всех заинтересовал молодой парень, сидевший позади Путина? Многих зрителей парада заинтересовал молодой человек в военной форме со звездой Героя России. По мнению пользователей, обсуждавших его в Сети, парень казался одновременно удивленным и очень счастливым. Он широко улыбался и совсем не был похож на сотрудника охраны президента. При этом находился он прямо за главой государства.

2 Что это в итоге за таинственный морпех? Как пишет портал pronedra.ru, молодой парень – один из самых засекреченных морпехов, которые отличились на СВО. Он не раз появлялся в репортажах из зоны боевых действий, но при этом никто не знал его имени и не видел лица. Обычно военнослужащий был в полном обмундировании, а выделялся лишь красным рюкзаком. Сейчас уже известно, что зовут бойца Владислав Головин, а его позывной – "Струна". Портал также сообщает, что именно этот командир стал источником вдохновения для певицы Юты: она написала песню и представила ее в День Победы год назад. Сама исполнительница назвала "Струну" человеком фантастической скромности, который при этом совсем "не ощущает себя героем".

3 Откуда стало известно, кто такой "Струна"? Имя Героя Россия узнали лишь летом 2023-го, когда Головин дал первое интервью. Сам парень рассказал, что для него примером был его дед, кадровый военный. Пойдя по его стопам, Владислав поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

4 Как "Струна" отличился в зоне СВО? Pronedra.ru пишет, что "Струна" героически сражался в Мариуполе. Он командовал группами спецназа морской пехоты, которые освобождали город от националистов. Сообщается, что в одном из боев, когда и командир "Струны", и его заместитель выбыли из строя, Головин сам возглавил группу и завершил операцию. Зону СВО он покинул из-за ранения – подорвался на мине и потерял ногу.

5 Откуда у Владислава Головина появился позывной "Струна"? Сам Головин в беседе с "Военхроникой" пояснил, что позывной получил от своего предшественника. "Штабной, ротный позывной перешел уже позже ко мне вследствие некоторых действий, с ним начинал и продолжал уже вести боевые действия спецоперации в самом Мариуполе. В дальнейшем, с перемещением на какой-либо фронт, он всегда остается со мной", – рассказал легендарный морпех.