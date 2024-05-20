Таинственный "Струна". Что за засекреченный морпех сидел за Путиным на параде Победы?
В молодом парне пользователи узнали легендарного командира, который героически воевал в зоне СВО
20 мая 2024, 14:26, ИА Амител
С Дня Победы прошло уже больше недели, а в Сети продолжают обсуждать торжественный парад. Пользователей заинтересовал молодой парень с наградами на груди, который сидел прямо позади Владимира Путина. Людям стало интересно, кто это, ведь не каждому выпадает честь находиться рядом с президентом.
Портал pronedra.ru пишет, что этот парень – герой СВО и легендарный командир, о котором уже даже слагают песни.
Почему всех заинтересовал молодой парень, сидевший позади Путина?
Что это в итоге за таинственный морпех?
Как пишет портал pronedra.ru, молодой парень – один из самых засекреченных морпехов, которые отличились на СВО. Он не раз появлялся в репортажах из зоны боевых действий, но при этом никто не знал его имени и не видел лица. Обычно военнослужащий был в полном обмундировании, а выделялся лишь красным рюкзаком.
Сейчас уже известно, что зовут бойца Владислав Головин, а его позывной – "Струна".
Портал также сообщает, что именно этот командир стал источником вдохновения для певицы Юты: она написала песню и представила ее в День Победы год назад. Сама исполнительница назвала "Струну" человеком фантастической скромности, который при этом совсем "не ощущает себя героем".
Откуда стало известно, кто такой "Струна"?
Как "Струна" отличился в зоне СВО?
Откуда у Владислава Головина появился позывной "Струна"?
"Штабной, ротный позывной перешел уже позже ко мне вследствие некоторых действий, с ним начинал и продолжал уже вести боевые действия спецоперации в самом Мариуполе. В дальнейшем, с перемещением на какой-либо фронт, он всегда остается со мной", – рассказал легендарный морпех.
14:45:24 20-05-2024
А в белой фуражке кто ?
14:52:32 20-05-2024
Гость (14:45:24 20-05-2024) А в белой фуражке кто ?... моряк!!!
14:51:49 20-05-2024
который сидел прямо позади Владимира Путина------- судя по фото он сидел человека через два справа от ВВП, а не прямо позади. ни в коем случае не хочу умалить его подвиги. парень заслужил!
11:49:24 21-05-2024
А потом опять окажется, что это очередной фсбэшник