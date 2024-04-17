Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым. Оно длится час

Журналист обсудил с бизнесменом Telegram, давление со стороны американских властей и покупку "Твиттера" Илоном Маском

17 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым. Это первая беседа бизнесмена на камеру с 2016 года.

В видеоинтервью Дуров поделился историей создания "ВКонтакте" и решением покинуть пост гендиректора. Также коснулся темы основания Telegram, переезда в Дубай и того, как мессенджеру мешают Apple и Google.

Помимо прочего, миллиардер рассказал о чрезмерном внимании со стороны ФБР, реакции Telegram на запросы от правительств разных стран, обсудил покупку "Твиттера" Илоном Маском, а также заявил, что руководитель Meta* Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи.

Вся беседа длится 58 минут. Видео доступно на английском языке, но можно включить русские субтитры либо синхронную озвучку в "Яндекс Браузере".

* Корпорация Meta признана в России экстремистской и запрещена