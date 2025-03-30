Такой день. Новая бригада алтайских медиков поедет в ЛНР и жесткая авария в Бийске

О главных событиях Алтайского края за 30 марта

30 марта 2025, 23:59, ИА Амител

Барнаул готовится к весне / Фото: amic.ru

Жесткое ДТП с тремя пострадавшими произошло в Бийске. 22-летний молодой человек за рулем Opel Astra превысил скорость и потерял управление, из-за чего машина врезалась в электроопору. Пострадали три человека.

Ускорение инфляции в Алтайском крае объясняется ростом издержек производителей и поставщиков, а также сокращением предложения отдельных продовольственных товаров.

Новая бригада медиков из Алтайского края в ближайшее время направится в Славяносербский район ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.