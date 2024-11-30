Такой день. Рождение очень маленькой девочки и роман, написанный жительницей Барнаула

Главные новости в Алтайском крае 30 ноября

30 ноября 2024, 23:30, ИА Амител

Фонарь, снег / Фото: pxhere.com/ru/photo/971410

В перинатальном центре "Дар" выходили новорожденную, которая появилась на свет весом всего 800 граммов. Ее мама, Ольга Осинкина из Новоалтайска, родила девочку на 29-й неделе беременности.

Девочка провела в реанимации месяц, все это время она дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, затем еще три недели – с помощью маски. И только потом малышку перевели в палату к маме.

Из "Дара" их выписали через три месяца. Вес ребенка составлял уже 2100 граммов. Девочку назвали Лизой, сейчас ей два года и три месяца.

Директора частного социального центра "Рубикон" в селе Калистратиха Алтайского края Алика Гельфенбайна заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял суд, удовлетворив ходатайство следственных органов.

Количество погибших постояльцев центра увеличилось до пяти.

В санкт-петербургском Доме писателей состоялась презентация книги "Апокалипсис. Пролог" уроженки Барнаула Ольги Шпакович.

Роман, по выражению автора, представляет собой "авантюрно-приключенческое историческое произведение с попыткой философски, апокалиптически осмыслить события 1917-1918 годов". В нем затрагиваются малоизвестные факты об исторических персонажах той эпохи, делается попытка анализа причин революции 1917 года, действуют главные герои и жертвы событий тех лет.