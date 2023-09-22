Такси для вашей фирмы: какие есть преимущества сотрудничества с надежным агрегатором

Иногда выгоднее пользоваться такси, чем держать свой автопарк

22 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8JxKB6

В такси / Фото: Freepik

Если ваша компания не имеет собственного автопарка, но при этом сотрудники часто совершают поездки, значит, вам приходится регулярно оплачивать услуги такси. В крупных городах статья расходов для компании может быть довольно существенной. Сэкономить можно, установив приложение такси и заведя корпоративный личный кабинет, позволяющий контролировать число поездок сотрудников, а значит, и расходы.

Плюсы корпоративного такси

Заключая официальный договор с перевозчиком, клиент получает сразу множество преимуществ, включая следующие:

экономия (нет необходимости содержать автопарк и штат водителей);

поддержание имиджа компании ("собственная" служба такси придает статусность);

быстрая подача автомобилей по привлекательным тарифам;

доступ к широкому спектру услуг (перевозка пассажиров, доставка грузов и документов, а также многое другое);

получение всех необходимых отчетных документов.

Свои услуги для бизнеса предлагает сервис такси "ТаксиМаксим". В любое время суток вы можете заказать такси онлайн на максимально выгодных условиях и с быстрой подачей по нужному адресу. Широкий выбор автомобилей позволяет подобрать идеальный для ваших целей вариант.

Преимущества сотрудничества с "ТаксиМаксим"

Сервис имеет свое приложение, скачать которое можно на любые современные мобильные устройства. Кроме услуг по перевозке пассажиров, в компании можно заказать доставку, грузоперевозки (от небольшой коробки до крупногабаритной мебели), трансфер и прочее. Курьеры привезут все что угодно: лекарства, продукты, вещи и прочее. Также при необходимости клиент может арендовать автомобиль с водителем.

Удобный личный кабинет позволяет легко управлять расходами и получать актуальную информацию о передвижении сотрудников в отчетном периоде.

"ТаксиМаксим" – это безопасность, комфорт и дружеское сотрудничество. Кроме того, это сервис такси, цена на услуги которого вас точно устроит. В текущем году компания отпраздновала 20-летие успешной деятельности, накопленный опыт позволяет "ТаксиМаксим" всегда находиться в авангарде таксомоторной отрасли.

ООО "Амальтея" ОГРНИП: 1117746319965, г. Москва, пр. Буденного, д. 53, офис 307

ООО "Фикси"

Реклама