Таксист избил пассажирку за замечание о маршруте в Балашихе
По словам девушки, после нападения мужчина вытащил ее из машины за ноги, уронив на асфальт
01 октября 2024, 17:39, ИА Амител
Водитель такси во время поездки в Балашихе избил девушку и вышвырнул ее из машины. Как сообщает телеканал "360", произошло это из-за фразы о неправильном маршруте.
"Таксист свернул не туда. То есть мне оставалось пять минут до дома ехать, а он свернул по дороге, по которой я никогда не ездила домой. Я не знаю, что у него в голове. Я ему указала, что он поехал не туда. А он мне сказал: "Я знаю лучше, я здесь 35 лет живу", – отметила пострадавшая.
После этого мужчина стал орать на пассажирку, а после ее просьбы замолчать остановился и потребовал извинений. Девушка отказалась, и тогда мужчина выкинул чемодан потерпевшей, а после набросился на нее с кулаками. Она отметила, что после избиения таксист вытащил ее за ноги из машины, в результате чего она ударилась спиной об асфальт.
По информации источника телеканала, правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался Фаталы Г. Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
18:12:39 01-10-2024
Опять чурка.
21:40:17 01-10-2024
в Барнео тоже много отбитых, в Яндексе работают. у подружки так чуть с ребенком не уехал, в грубой форме отказался везти (НЕ ТОТ ТАРИФ!!!!) и поехал, а ребенок был в салоне: у ребенка нервный срыв теперь и у невролога лечатся, она в суд собирается подавать
07:20:02 02-10-2024
Гость (21:40:17 01-10-2024) в Барнео тоже много отбитых, в Яндексе работают. у подружки ... Есть тариф "детский" . Его и вызывайте, если вы с ребенком!!!!
" у ребенка нервный срыв теперь и у невролога лечатся" - надо же дитачка какая ранимая!!!! И с каких пор нервный срыв лечит невролог?
15:19:09 02-10-2024
Гость (07:20:02 02-10-2024) Есть тариф "детский" . Его и вызывайте, если вы с ребенком!!... Иногда ребенка 10-12 лет не хотят везти, хотя детский тариф вроде до лет
21:48:18 16-10-2024
Гость (21:40:17 01-10-2024) в Барнео тоже много отбитых, в Яндексе работают. у подружки ... Да вы доктор, нервный срыв у невролога, ангина у ангинолога ну и тд)
22:36:49 01-10-2024
100% вела себя безобразно и орала на таксиста.