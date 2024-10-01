Таксист избил пассажирку за замечание о маршруте в Балашихе

По словам девушки, после нападения мужчина вытащил ее из машины за ноги, уронив на асфальт

01 октября 2024, 17:39, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

Водитель такси во время поездки в Балашихе избил девушку и вышвырнул ее из машины. Как сообщает телеканал "360", произошло это из-за фразы о неправильном маршруте.

"Таксист свернул не туда. То есть мне оставалось пять минут до дома ехать, а он свернул по дороге, по которой я никогда не ездила домой. Я не знаю, что у него в голове. Я ему указала, что он поехал не туда. А он мне сказал: "Я знаю лучше, я здесь 35 лет живу", – отметила пострадавшая.

После этого мужчина стал орать на пассажирку, а после ее просьбы замолчать остановился и потребовал извинений. Девушка отказалась, и тогда мужчина выкинул чемодан потерпевшей, а после набросился на нее с кулаками. Она отметила, что после избиения таксист вытащил ее за ноги из машины, в результате чего она ударилась спиной об асфальт.

По информации источника телеканала, правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался Фаталы Г. Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".