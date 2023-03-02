Таксистам хотят запретить работать больше отведённого времени

Они просто перестанут получать новые заказы от агрегаторов

02 марта 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минтранс РФ подготовил инициативу, согласно которой водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов после 12 часов работы, пишут "Известия".

"Работать без перерыва все 12 часов таксист не сможет: не позднее чем через пять часов после начала смены он должен будет сделать перерыв. В противном случае, согласно проекту постановления, получение им заказов будет временно приостановлено. Количество и продолжительность таких перерывов определит сам таксист", – отмечает издание.

Инициатива направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров.

Впрочем, как указал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, многие таксисты подключены к разным агрегаторам, поэтому они будут просто переключаться между ними, когда исчерпают лимит времени.