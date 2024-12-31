Таксистка из Новосибирска рассказала, чем ее удивляют пассажиры под Новый год

Клиенты не только дарят подарки и оставляют щедрые чаевые, но и становятся участниками забавных историй, которые случаются в поездках

31 декабря 2024, 08:50, ИА Амител

Таксистка из Новосибирска Людмила Ожанская / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Два года назад новосибирская таксистка Людмила Ожанская повесила в автомобиле елочные игрушки, от которых пассажиры пришли в восторг. Теперь девушка регулярно наряжает машину к Новому году и делает новосибирцам подарки. В этом году она пошла еще дальше, сделав из своей "Хонды" новогоднюю елку на колесах: автомобиль весь увешан гирляндами и игрушками. Теперь он не только излучает новогоднее настроение, но и притягивает много забавных ситуаций. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам таксистки, у многих горожан в этом году нет праздничного настроения. На 20 заказов приходится 18 клиентов, которые вообще не хотят отмечать Новый год из-за усталости. Однако после поездки в празднично украшенном такси и подарка в виде брелока со змеей у многих возникает желание тут же купить елку и накрыть на стол. Но после таких столов с некоторыми пассажирами иногда возникают проблемы:

"Везла на этой неделе мужчину с новогоднего корпоратива. Он был очень сильно пьян, просто в дрова. Минут 20 у нас длилась поездка, а потом я его еще 40 минут будила. За ожидание ему прилетела довольно серьезная сумма. Плюс к этому, он мне потом еще чаевыми прислал полторы тысячи за то, что хорошо выспался", – рассказала сибирячка.

В крайних случаях, когда пассажира не добудиться, агрегатор может прислать на помощь таксисту ГБР.

"А на днях произошел и вовсе вопиющий случай. Садится ко мне мужчина, весь такой пьяный, расстроенный. Спрашивает: а можете меня просто покатать по городу? Отвечаю в шутку: любой каприз за ваши деньги! Наверное, зря я так сказала… А ты будешь со мной, если я заплачу 100 тысяч? Три часа мне будет достаточно… А 200? Больше у меня с собой нет… Ну и дура! В итоге мы сошлись на том, что я немного его покатаю и высажу рядом с сауной. Вся поездка заняла примерно час, мужчина оставил мне 10 тысяч", – говорит Людмила.

Некоторые же пассажиры, словно рыцари, пытаются привлечь к себе внимание девушки-водителя более благородными способами. Так, когда поздно вечером Людмила застряла на дороге в частном секторе и написала клиенту, что не сможет за ним приехать, он сам решил вытащить авто из колеи:

"Прибегает молодой человек, весь такой щупленький, маленький… Говорит: я вас не брошу, и начинает раскапывать снег. Часа полтора он пытался меня толкать, подкладывал под колеса всякие палки, после чего в сердцах произнес: сейчас позвоню другу, у него тут за углом трактор. В общем, через пять минут приехал друг на тракторе и за две секунды выдернул меня из колеи. Когда приехали, парень попросил подождать его у подъезда и вынес мне подарок – декоративную ключницу. Сейчас она на даче у меня висит. Очень милая штуковина", – рассказала таксистка.

Пассажиры довольно часто дарят Людмиле подарки. Иногда в качестве ответного жеста, а порой проявляют инициативу первыми. Такое случается не только в праздники: люди что-то дарят даже летом. Особенно это касается дачников, которые любят щедро отгрузить овощей, фруктов или ягод в качестве благодарности.

А когда девушка везла в больницу мальчика вместе с мамой, он сам захотел стать таксистом, увидев украшенный автомобиль: