Таксистов массово проверяют в Новосибирске после постановления о мигрантах

Сотрудники ГИБДД выясняют, у всех ли есть разрешение на работу

18 апреля 2024, 11:19, ИА Амител

Проверка на дороге / Фото: телеграм-канал "АСТ-54"

В Новосибирске сотрудники ДПС массово проверяют мигрантов, работающих в такси. Об этом сообщает АСТ-54.

Патрули стоят рядом с аэропортом и проверяют водителей такси на предмет того, есть ли у них соответствующее разрешение.

Ранее в Новосибирской области мигрантам запретили работать в розничной торговле табачными изделиями и напитками в специализированных магазинах, а также в легковых такси.

Компаниям дали два месяца на то, чтобы уволить сотрудников, задействованных в этих сферах. Постановление вступило в силу с 15 апреля.