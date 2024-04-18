Таксистов массово проверяют в Новосибирске после постановления о мигрантах
Сотрудники ГИБДД выясняют, у всех ли есть разрешение на работу
18 апреля 2024, 11:19, ИА Амител
Проверка на дороге / Фото: телеграм-канал "АСТ-54"
В Новосибирске сотрудники ДПС массово проверяют мигрантов, работающих в такси. Об этом сообщает АСТ-54.
Патрули стоят рядом с аэропортом и проверяют водителей такси на предмет того, есть ли у них соответствующее разрешение.
Ранее в Новосибирской области мигрантам запретили работать в розничной торговле табачными изделиями и напитками в специализированных магазинах, а также в легковых такси.
Компаниям дали два месяца на то, чтобы уволить сотрудников, задействованных в этих сферах. Постановление вступило в силу с 15 апреля.
11:23:12 18-04-2024
Почему только в Новосибирске?
11:36:49 18-04-2024
Гость (11:23:12 18-04-2024) Почему только в Новосибирске?... А у нас в городе всё по другому..Ха,ха.
12:03:02 18-04-2024
гость (11:36:49 18-04-2024) А у нас в городе всё по другому..Ха,ха.... Так если у нас в городе мигранты-таксисты соблюдают ПДД, вежливо обслуживают пассажиров, берут за проезд адекватные деньги, - тогда у нас и должно быть всё по -другому, почему нет?
12:24:54 18-04-2024
Гость (12:03:02 18-04-2024) Так если у нас в городе мигранты-таксисты соблюдают ПДД, веж... Они могут это делать в своей стране
11:46:20 18-04-2024
Гость (11:23:12 18-04-2024) Почему только в Новосибирске?... Потому что там там для народа, для русских все, верно?
11:51:54 18-04-2024
Гость (11:46:20 18-04-2024) Потому что там там для народа, для русских все, верно?... для русских -- для граждан России
12:40:35 18-04-2024
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