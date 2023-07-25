Талантливых и креативных барнаульцев ждут на международной выставке CPS-2024

Одна из задач проекта – поиск молодых креативных талантов и содействие их поддержке и развитию

25 июля 2023, 10:25, ИА Амител

Выставка PROфокус для начинающих и профессионалов в области фото-, видео- и креативных индустрий пройдет в Москве осенью 2023 года.

На ней будут представлены новые и инновационные технологии и продукты в области фотографии, видеосъемки и новых цифровых медиа.

Одна из задач проекта – поиск молодых креативных талантов и содействие их поддержке и развитию, сообщает организатор мероприятия - ВО "РС Экспо".

Кроме того, весной 2024 года также в Москве пройдет 20-я Международная выставка оборудования и технологий для медиапроизводства CPS-2024.

Она будет проходить на территории Киностудии АМЕДИА С 27 по 29 марта 2024 года.

Что это за выставка?

Выставка CPS - ключевая выставка российского медиапроизводства – с 2004 года объединяет на свой площадке игроков рынка кино, теле и фотопроизводства и новых цифровых медиа: производителей и дистрибьюторов оборудования, разработчиков технологий и ПО, системных интеграторов, производителей контента, медиахолдинги и телеканалы, профильные ассоциации и представителей СМИ.

Где получить дополнительную информацию?

Дополнительная информация по тел.: 8 (495) 225-25-42 (10.00-18.00 мск), cps@expo-rs.ru .

Подробнее на сайте: https://cps-expo.ru/.