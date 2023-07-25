Талантливых и креативных барнаульцев ждут на международной выставке CPS-2024
Одна из задач проекта – поиск молодых креативных талантов и содействие их поддержке и развитию
25 июля 2023, 10:25, ИА Амител
Выставка PROфокус для начинающих и профессионалов в области фото-, видео- и креативных индустрий пройдет в Москве осенью 2023 года.
На ней будут представлены новые и инновационные технологии и продукты в области фотографии, видеосъемки и новых цифровых медиа.
Одна из задач проекта – поиск молодых креативных талантов и содействие их поддержке и развитию, сообщает организатор мероприятия - ВО "РС Экспо".
Кроме того, весной 2024 года также в Москве пройдет 20-я Международная выставка оборудования и технологий для медиапроизводства CPS-2024.
Она будет проходить на территории Киностудии АМЕДИА С 27 по 29 марта 2024 года.
Что это за выставка?
Выставка CPS - ключевая выставка российского медиапроизводства – с 2004 года объединяет на свой площадке игроков рынка кино, теле и фотопроизводства и новых цифровых медиа: производителей и дистрибьюторов оборудования, разработчиков технологий и ПО, системных интеграторов, производителей контента, медиахолдинги и телеканалы, профильные ассоциации и представителей СМИ.
Где получить дополнительную информацию?
Дополнительная информация по тел.: 8 (495) 225-25-42 (10.00-18.00 мск), cps@expo-rs.ru .
Подробнее на сайте: https://cps-expo.ru/.
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