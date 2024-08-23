"Талибан" запретил женщинам выступать публично с открытыми лицами
Интимным также назвали женский голос
23 августа 2024, 20:10, ИА Амител
В Афганистане члены движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) ввели запрет на публичное появление женщин с открытыми лицами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на верховного лидера Хибатуллу Ахундзаду.
Согласно новым законам, принятым в целях борьбы с пороком и поощрения добродетели, женщины должны всегда закрывать своё тело в общественных местах. Кроме того, им запрещено появляться с открытыми лицами, чтобы избежать соблазна и не искушать других. Одежда женщин должна быть скромной, не тонкой, не обтягивающей и не короткой.
Также сообщается, что женский голос является интимным и не должен быть слышен, когда женщины поют, декламируют или читают вслух на публике.
20:33:18 23-08-2024
В городе этих замотаных толпы.
Все как с фото из Норд-Оста.
С какой стати нам эта обуза? За наши налоги ?
21:17:14 23-08-2024
Дикари, а когда то были как люди.
10:09:06 24-08-2024
Это женщины придумали - ухаживаешь за ней, ухаживаешь - а там потом страшненькая )))