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"Талибан" запретил женщинам выступать публично с открытыми лицами

Интимным также назвали женский голос

23 августа 2024, 20:10, ИА Амител

Женщины с закрытым лицом / Фото: pxhere.com/ru/photo/1447611
Женщины с закрытым лицом / Фото: pxhere.com/ru/photo/1447611

В Афганистане члены движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) ввели запрет на публичное появление женщин с открытыми лицами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на верховного лидера Хибатуллу Ахундзаду.

Согласно новым законам, принятым в целях борьбы с пороком и поощрения добродетели, женщины должны всегда закрывать своё тело в общественных местах. Кроме того, им запрещено появляться с открытыми лицами, чтобы избежать соблазна и не искушать других. Одежда женщин должна быть скромной, не тонкой, не обтягивающей и не короткой.

Также сообщается, что женский голос является интимным и не должен быть слышен, когда женщины поют, декламируют или читают вслух на публике.

законы

Комментарии 3

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Гость

20:33:18 23-08-2024

В городе этих замотаных толпы.
Все как с фото из Норд-Оста.
С какой стати нам эта обуза? За наши налоги ?

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Гость

21:17:14 23-08-2024

Дикари, а когда то были как люди.

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Хитрый ход

10:09:06 24-08-2024

Это женщины придумали - ухаживаешь за ней, ухаживаешь - а там потом страшненькая )))

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