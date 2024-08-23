"Талибан" запретил женщинам выступать публично с открытыми лицами

Интимным также назвали женский голос

23 августа 2024, 20:10, ИА Амител

Женщины с закрытым лицом / Фото: pxhere.com/ru/photo/1447611

В Афганистане члены движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) ввели запрет на публичное появление женщин с открытыми лицами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на верховного лидера Хибатуллу Ахундзаду.

Согласно новым законам, принятым в целях борьбы с пороком и поощрения добродетели, женщины должны всегда закрывать своё тело в общественных местах. Кроме того, им запрещено появляться с открытыми лицами, чтобы избежать соблазна и не искушать других. Одежда женщин должна быть скромной, не тонкой, не обтягивающей и не короткой.

Также сообщается, что женский голос является интимным и не должен быть слышен, когда женщины поют, декламируют или читают вслух на публике.