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Талибы* попросили организовать им проход к Израилю

"Талибан"* хочет помочь ХАМАС "захватить Иерусалим"

08 октября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Движение "Талибан"*, контролирующее Афганистан, обратилось к Ирану, Ираку и Иордании с просьбой организовать им проход к Израилю. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post, пишет "Интерфакс".

В публикации утверждается, что талибы* хотят помочь ХАМАС "захватить Иерусалим". Они якобы призвали три страны помочь им.

Ранним утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали ракетный обстрел израильской территории. В организации заявили, что по территории Израиля нанесли удар не менее чем 5 тысячами ракет и боеприпасов. Хоть официальные лица Израиля и говорят, что ракет было менее 2,2 тысячи, число пострадавших уже исчисляется сотнями, в том числе и после ракетного удара по сектору Газа.

* Запрещенная в России террористическая организация

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Комментарии 5

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Гость

08:18:40 08-10-2023

И чего евреям не живется спокойно в Еврейской автономной области? Кстати, кто-нибудь в курсе, хоть один еврей там проживает?

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Гость

10:51:25 08-10-2023

Гость (08:18:40 08-10-2023) И чего евреям не живется спокойно в Еврейской автономной обл... Нет.Одно название осталось.

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Гость

12:23:55 08-10-2023

Гость (10:51:25 08-10-2023) Нет.Одно название осталось.... Поэтому там названия улиц и вывески недавно перевели на иврит. Да?

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Гость

09:05:10 09-10-2023

Гость (12:23:55 08-10-2023) Поэтому там названия улиц и вывески недавно перевели на иври... Вообще-то там говорят на идиш. Это не иврит.

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гость

21:58:37 08-10-2023

Дофига там, в ЕАО евреев живет... причем по роду деятельности - не редкость обычные крестьяне:)

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