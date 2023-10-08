Талибы* попросили организовать им проход к Израилю
"Талибан"* хочет помочь ХАМАС "захватить Иерусалим"
08 октября 2023, 08:01, ИА Амител
Движение "Талибан"*, контролирующее Афганистан, обратилось к Ирану, Ираку и Иордании с просьбой организовать им проход к Израилю. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post, пишет "Интерфакс".
В публикации утверждается, что талибы* хотят помочь ХАМАС "захватить Иерусалим". Они якобы призвали три страны помочь им.
Ранним утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали ракетный обстрел израильской территории. В организации заявили, что по территории Израиля нанесли удар не менее чем 5 тысячами ракет и боеприпасов. Хоть официальные лица Израиля и говорят, что ракет было менее 2,2 тысячи, число пострадавших уже исчисляется сотнями, в том числе и после ракетного удара по сектору Газа.
* Запрещенная в России террористическая организация
08:18:40 08-10-2023
И чего евреям не живется спокойно в Еврейской автономной области? Кстати, кто-нибудь в курсе, хоть один еврей там проживает?
10:51:25 08-10-2023
Гость (08:18:40 08-10-2023) И чего евреям не живется спокойно в Еврейской автономной обл... Нет.Одно название осталось.
12:23:55 08-10-2023
Гость (10:51:25 08-10-2023) Нет.Одно название осталось.... Поэтому там названия улиц и вывески недавно перевели на иврит. Да?
09:05:10 09-10-2023
Гость (12:23:55 08-10-2023) Поэтому там названия улиц и вывески недавно перевели на иври... Вообще-то там говорят на идиш. Это не иврит.
21:58:37 08-10-2023
Дофига там, в ЕАО евреев живет... причем по роду деятельности - не редкость обычные крестьяне:)